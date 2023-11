Plataforma online auxilia nos estudos para vestibular e ENEM

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de novembro de 2023.

Com o final do semestre se aproximando, muitos jovens estão na reta final para alinhar os estudos para provas de vestibular em faculdades particulares e públicas, além do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Este ano, a prova nacional ocorre nos dias 5 e 12 de novembro e, segundo o INEP, mais de 3,9 milhões de pessoas estavam inscritas para a edição de 2023.

Nesse contexto, o Vestibulei é uma plataforma online desenvolvida para auxiliar estudantes nessa etapa de sua trajetória acadêmica. Oferecendo uma variedade de recursos educacionais adaptáveis, como milhares de exercícios preparatórios gratuitos e aulas, a ferramenta permite que os estudantes escolham materiais educacionais de acordo com suas necessidades individuais.

A personalização do aprendizado é uma característica importante, permitindo que os alunos desenvolvam planos de estudo adaptados às suas exigências específicas.

Além disso, a plataforma é projetada para beneficiar estudantes de diversas origens socioeconômicas, promovendo um ambiente inclusivo e equitativo. Ao se concentrar na personalização e na acessibilidade, visa auxiliar os estudantes em sua preparação para os desafios dos vestibulares e do ENEM.

De acordo com Matheus Costa, CTO (Chief Technology Officer) do Vestibulei, a plataforma busca preparar estudantes para essas importantes etapas acadêmicas, adaptando-se às necessidades individuais de cada um. “Estamos constantemente aprimorando a tecnologia com base no feedback dos usuários para garantir que ela atenda às necessidades específicas dos estudantes brasileiros. Além disso, estamos explorando oportunidades de expansão para alcançar ainda mais estudantes em todo o país”, explica Costa.

Para a próxima etapa do ENEM, que ocorre no próximo domingo, 12 de novembro, o Vestibulei ainda conta com cursos específicos, separados por disciplina e níveis de aprendizado (principiante, intermediário e avançado), além de opções gratuitas. Os cursos podem ser adquiridos através do site oficial https://www.vestibulei.com.br/.