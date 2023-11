SASE desafia os conceitos de cibersegurança e firewall de borda

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de novembro de 2023.

Os firewalls têm sido a linha de frente da defesa na segurança de rede e Internet há mais de 25 anos, com um conceito de que, a partir de um conjunto de regras ou instruções, analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. Os firewalls desempenham um papel crucial na proteção contra ataques cibernéticos, impedindo que tráfego não autorizado acesse a rede. No entanto, à medida que as ameaças se tornam mais sofisticadas e as redes se tornam mais complexas, tecnologias como o SASE estão sendo desenvolvidas, podendo fornecer uma abordagem mais abrangente e flexível de segurança de rede.

A tecnologia SASE chega no mercado de cibersegurança com a promessa de revolução, é uma tecnologia inovadora que pode redefinir a forma como as organizações abordam a segurança e a conectividade de rede na nuvem. Essa abordagem combina serviços de segurança e acesso à rede em uma única arquitetura, criando um ambiente mais flexível e seguro para as empresas.

O avanço tecnológico que o mundo se encontra, juntamente com a crescente tendência de empresas migrando seus sistemas para soluções em nuvem, no cenário digital em constante evolução, onde a segurança de rede é uma preocupação primordial para empresas em todo o mundo, surgem soluções inovadoras que revolucionam a maneira como abordamos a proteção dos dados, e uma inovação que chegou no mercado e que introduz uma complexidade adicional em relação à Segurança da Informação é a tecnologia SASE.

Secure Access Service Edge (SASE), é uma abordagem abrangente que combina networking e segurança em uma única solução, é o que afirma Dario Caraponale, CEO da Strong Security Brasil, empresa referência no ramo de serviços gerenciados em Segurança da Informação. Uma das características mais diferenciadas do SASE é a integração de recursos de conectividade e segurança. Ao combinar tecnologias como SD-WAN (Rede Definida por Software) e serviços de segurança na nuvem, o SASE permite que as organizações forneçam acesso seguro à rede a partir de qualquer local, ao mesmo tempo em que aplicam políticas de segurança consistentes em toda a infraestrutura. Com as novas modalidades de trabalho, como o home office, surgem alguns desafios adicionais. Após a pandemia, o número de pessoas trabalhando de forma remota disparou, levando o mundo a uma readequação do ambiente de trabalho. O isolamento social fez com que muitas organizações, quando viável, adaptassem seus funcionários ao modelo home office.

Secure Access Service Edge (SASE), é uma abordagem abrangente que combina networking e segurança em uma única solução, é o que afirma Dario Caraponale, CEO da Strong Security Brasil, empresa referência no ramo de serviços gerenciados em Segurança da Informação. Uma das características mais diferenciadas do SASE é a integração de recursos de conectividade e segurança. Ao combinar tecnologias como SD-WAN (Rede Definida por Software) e serviços de segurança na nuvem, o SASE permite que as organizações forneçam acesso seguro à rede a partir de qualquer local, ao mesmo tempo em que aplicam políticas de segurança consistentes em toda a infraestrutura. Com as novas modalidades de trabalho, como o home office, surgem alguns desafios adicionais. Após a pandemia, o número de pessoas trabalhando de forma remota disparou, levando o mundo a uma readequação do ambiente de trabalho. O isolamento social fez com que muitas organizações, quando viável, adaptassem seus funcionários ao modelo home office.

Com a dominação do home office, as organizações precisaram adaptar suas infraestruturas tecnológicas para ambientes em nuvem, o que dificultou de forma significativa as medidas de segurança, “Em um ambiente de rede limitado é muito mais fácil fazer com que as políticas de segurança sejam seguidas”, afirma Dario. Além disso, os riscos de ataque cibernéticos cresceram tão rápido quanto a própria pandemia, um estudo da Check Point Research (CPR) indicou aumento de 38% nos ataques cibernéticos globais em 2022 em comparação à 2021. O setor mais afetado foi o da educação, registrando um aumento de 43% em 2022 com uma média de 2.314 ataques por organização todas as semanas.

A tecnologia SASE pode ser útil e realmente inovadora?

O SASE é uma evolução na forma de gerenciar a segurança e o tráfego de redes. Antes, as empresas usavam uma técnica onde todo o tráfego das filiais era direcionado para um local central (data center) para ser verificado. Isso era feito através de conexões MPLS privadas e de um Firewall. Com o SASE, essa verificação e gestão de segurança são feitas diretamente na nuvem. Com isso, as regras de segurança que antes eram controladas pelo Firewall, agora são gerenciadas de forma remota e centralizadas na nuvem. Tornando mais fácil monitorar o tráfego e aumentar a segurança, pois todas as regras e verificações estão em um único lugar.

O futuro do monitoramento de Segurança da Informação com o SASE

À medida que as ameaças cibernéticas se multiplicam em complexidade, abraçar soluções inovadoras como o Secure Access Service Edge é essencial para proteger os ativos digitais de uma organização.

Exemplo disso é a recente parceria entre Strong Security Brasil, empresa que segundo a CIO Review está entre as 10 mais promissoras empresas de serviços gerenciados em Segurança da Informação na América Latina e a Cato Networks, empresa provedora da tecnologia Cato SASE Cloud.