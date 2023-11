Terceira edição de Lado a Lado lança documentário sobre mentoria

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de novembro de 2023.

Lar de cerca de 4,6 milhões de pessoas, o equivalente a metade da população de Portugal, a zona leste de São Paulo foi escolhida para receber a terceira edição do Lado a Lado (LAL), um programa de mentoria para impulsionar pequenos negócios. E o resultado desse trabalho pode ser conferido em um documentário que está sendo exibido em diversas praças na Zona Leste até o dia 9 de dezembro.

A terceira edição do programa Lado a Lado tem patrocínio da Braskem e da Leo Madeiras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O média-metragem é uma realização da 3 Apitos em parceria com a Nimboo’s Filmes e está disponível em uma versão com Libras, legenda descritiva e audiodescrição.

Depois do lançamento, o filme também será disponibilizado em DVD para escolas, bibliotecas públicas, organizações sociais e ficará disponível no canal do YouTube do Programa Lado a Lado.

A zona leste foi escolhida pelo programa para receber a mentoria graças a sua enorme riqueza cultural, diversidade e ancestralidade. Com 34 bairros e cerca de 400m² de área, a região tem grande relevância na história de São Paulo, graças à presença de povos originários, de migrantes vindos das regiões Norte e Nordeste e de países como Itália e Japão.

Na atual edição, desde janeiro de 2023, o programa fez várias imersões presenciais na região, sobretudo na Penha, no Itaim Paulista, em São Miguel Paulista e nos arredores, para mapear diversas iniciativas culturais criativas e potentes. A ideia do projeto é apoiar os responsáveis por esses pequenos negócios na busca por soluções concretas de desenvolvimento.

Depois desse primeiro mapeamento, foram identificadas 78 iniciativas em potencial. E, desse universo, 18 iniciativas foram selecionadas para receberem a mentoria, levando-se em conta os seguintes critérios: diversidade de manifestação cultural; representatividade entre liderança e participantes; intersecção com economia circular ou interesse no tema; e disponibilidade e comprometimento demonstrados com o programa.

Ao final de 6 meses, essas foram as 14 iniciativas que concluíram o LAL: Chita, Samba e Fuzuê, Cia. Flor do Asfalto, Cia. Mapinguary, Circo Teatro Palombar, Coletivo Acuenda, Coletivo Corpo Aberto, Coletivo Meninas Mahin, Cordão Tereza de Benguela, Diva Formosa, Espaço de Arte e Cultura Batakerê, Filhas da Mãe África, Grupo Da Mata, São Mateus em Movimento e Sucatas Ambulantes.

Os participantes receberam orientações coletivas e mentorias individuais sobre mapeamento de oportunidades; como inscrever projetos em editais; captação de recursos; economia circular; potencialidades do mercado cultural; ampliação da rede de contatos; práticas de gestão de negócios, ferramentas de marketing e divulgação; gestão financeira; entre muitos outros conhecimentos.

“Acreditamos que as pessoas já têm, dentro de si, a capacidade de se desenvolver. Às vezes, o que falta é só uma ferramenta específica, um outro olhar ou ter tempo mesmo para pensar de forma estratégica nos negócios e sonhos de quem empreende”, comenta Flávia Paschoalin, idealizadora do Lado a Lado, sobre a importância dessa mentoria.

O filme reúne depoimentos da equipe de mentoria do Lado a Lado e dos empreendedores que participaram do programa – sobretudo sobre a experiência de participar da mentoria e as transformações que conseguiram incorporar em seus negócios.

Sobre o Lado a Lado

O Lado a Lado (LAL) é um Programa que mapeia iniciativas socioculturais, oferece mentoria para suas lideranças e acompanha sua evolução. O objetivo é potencializar habilidades, otimizar modelos de gestão e promover desenvolvimento de negócios e comunidades.

Desde o começo do trabalho, a iniciativa busca olhar bem de perto para cada líder – quem são, quais são seus desafios e sonhos. Eles estão no centro da atuação do Programa.

O Lado a Lado foi idealizado pela 3 Apitos a partir da percepção de que o Programa pode ser ponte e apoio para que iniciativas muito legais alcancem seus objetivos. As primeiras edições da mentoria aconteceram no bairro do Bom Retiro, na capital paulista, e no município de Porto Feliz (SP), que contou também com um documentário.

Para mais informações sobre o Programa, basta acessar os canais do Lado a Lado. (ladoaladobr)

FICHA TÉCNICA

Lado a Lado

Concepção do programa: 3 Apitos | Flávia Paschoalin

Coordenação de produção: Flávia Paschoalin e Aninha Barros

Coordenação de metodologia e de mapeamento: Marina Lourenço

Articulador comunitário: David Costa

Pesquisador do mapeamento: Almir Rosa

Facilitadora e especialista em negócios da cultura: Aurora Oliveira

Produção audiovisual (equipe Nimboo’s): Daniel Barosa, Nikolas Maciel, Nick Gomes, Fernanda Muller e Lucas Gonzaga

Comunicação: Tâmara Carvalho Gripp e Jonatas Marques

Identidade visual: Ramon Afonso

Site: Milton Strassacappa

Produção executiva: Flávia Paschoalin

Prestação de contas: Odara Assessoria Contábil

Contabilidade: Tiago Beltrame

Realização: 3 Apitos e Secretaria Especial da Cultura

O programa foi realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Braskem e da Leo Madeiras.