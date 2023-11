Evento “Empreende Palhoça” chega à cidade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de novembro de 2023.

No dia 16 de novembro, a cidade de Palhoça se tornará o epicentro do empreendedorismo com o evento “Empreende Palhoça”. Com uma expectativa de reunir 500 participantes, este encontro promete uma celebração da inovação, criatividade e espírito empreendedor.

O tema do evento é “Empreendedorismo”, e a programação foi elaborada para oferecer uma experiência em que os participantes possam colocar em prática diversas ações propostas em suas empresas.

Os participantes terão a oportunidade de participar de palestras, aprender com cases de sucesso, se aprofundar em oficinas práticas, estabelecer conexões de networking e explorar uma feira repleta de inovações e oportunidades de negócios.

O “Empreende Palhoça” é uma iniciativa conjunta das principais entidades e entusiastas de empreendedorismo do município, demonstrando o compromisso da comunidade em promover o desenvolvimento econômico e a inovação. Este evento é o resultado de um esforço conjunto, destinado a capacitar empreendedores e inspirar futuros líderes de negócios.

Uma das grandes atrações do evento é o lançamento oficial do Grupo Empreende Palhoça, a governança municipal do ecossistema de inovação da cidade. Esse grupo será fundamental para impulsionar a inovação, a colaboração e a criação de um ambiente favorável aos empreendedores locais. O evento marcará o início de uma nova era para o ecossistema de inovação de Palhoça.

Detalhes do Evento:

Nome do Evento: Empreende Palhoça

Local: Firenze Centro de Eventos

Data: 16 de novembro

Horário: das 13h às 20h

Para mais informações sobre o evento, incluindo programação completa, presenças confirmadas e inscrições, acessar o site: https://bit.ly/empreendepalhoca-evento