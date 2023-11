Canal digital Feras da Venda reúne dicas para os profissionais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de novembro de 2023.

A plataforma Feras da Venda, dedicada para os profissionais de vendas de autopeças, balconistas, televendas e vendedores de distribuidores e varejos, criada em 2020 para a Nakata, agora é expandida para as marcas Fras-le, Fremax e Controil, que compõem o ecossistema Frasle Mobility. Disponível no Instagram, o Feras da Venda conta com novos formatos como charges, vídeos e dicas curtas que facilitam o aprendizado e tem como objetivo agregar valor ao negócio, auxiliando para o desenvolvimento profissional dos vendedores de autopeças.

Sabrina Carbone, gerente de marketing da Frasle Mobility, conta que o trabalho realizado com o Feras da Venda da Nakata gerou tanto resultado de engajamento e aproximação com o público, se mostrando eficaz para a realidade dos vendedores que têm o desafio de conhecer melhor os produtos que oferece aos seus clientes que passa a abranger as outras marcas e suas linhas de produtos.

As tirinhas do Zeca reuniram em 24 episódios e acabaram ganhando até versão impressa com livro são um dos exemplos da expansão da plataforma dedicada aos profissionais de vendas.

Agora, os novos conteúdos reproduzem situações da área de vendas e atendimentos vivenciados no dia a dia do balcão de autopeças e televendas, oferecendo recursos que contribuem para tornar as vendas consultivas e esclarecedoras para seus clientes.

Além disso, os posts das histórias em quadrinhos com o personagem chamado Zeca, possuem conteúdos sobre questões comportamentais, atendimento ao cliente, dicas de vendas, capacitação, como lidar com problemas e objeções, trabalho em equipe, entre outros assuntos.

O trabalho do artista Moa tem o propósito de, com bom humor, apresentar situações de todas as marcas, proporcionando mais informações aos profissionais de autopeças. “Procuramos levar conhecimento através de soluções e serviços para o mercado, buscando promover o desenvolvimento e capacitação dos profissionais, além de estreitar, de forma criativa, nosso relacionamento com o varejo de autopeças”, afirma Sabrina.