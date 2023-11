Dr. Paulo Gallo lança livro sobre psicologia e infertilidade

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 13 de novembro de 2023.

O livro “Psicologia em infertilidade e Reprodução Assistida: Da Teoria à Prática” reúne 19 artigos de diversos profissionais que trazem suas perspectivas e conhecimentos sobre o delicado tema da infertilidade e reprodução assistida.

O Dr. Paulo é responsável pelo primeiro capítulo, que introduz as técnicas de reprodução assistida. Seu texto aborda de forma profundada a infertilidade conjugal, destacando-a como uma das experiências mais desafiadoras na vida de um casal.

Dedica parte de seu capítulo para esclarecer quem pode se beneficiar dos tratamentos de reprodução assistida, o Dr. Paulo apresenta os critérios de seleção e indicações para intervenções de baixa complexidade.

“O objetivo é ajudar a esclarecer as dúvidas e preocupações que muitos casais enfrentam quando se deparam com a infertilidade”, comenta o Dr. Paulo. “Esperamos que este livro seja uma fonte de informação e apoio para aqueles que estão navegando por este desafio complexo e muitas vezes emocionalmente desgastante.”

Com este livro, o Dr. Paulo Gallo de Sá e os demais autores esperam contribuir para a discussão e a compreensão sobre infertilidade e reprodução assistida, abrindo caminhos para um diálogo mais amplo e esclarecido sobre o tema.

Sobre do Dr. Paulo Gallo

É o diretor-médico da Clínica Vida-Centro de Fertilidade, com graduação em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela FEBRASGO (Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia). Possui Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestrado em Ginecologia pela mesma instituição e é Professor Assistente da Disciplina de Ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Além disso, é professor da Pós-Graduação em Endoscopia Ginecológica da Universidade Suprema/ Instituto Crispi de Cirurgias Minimamente Invasivas e da Pós-Graduação em Reprodução Humana Assistida, uma parceria Vida – Centro de Fertilidade e I D’Or. É especialista em Reprodução Humana pela FEBRASGO/AMB, membro da Comissão Nacional Especializada em Reprodução Humana da FEBRASGO, chefe do Setor de Reprodução Humana do Hospital Universitário da UERJ, foi presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH) no período de 2021 a 2023 e é diretor da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do rio de Janeiro (SGORJ).

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2143875393502787

CRM: 52.42276-5

Redes sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/paulogallodesa/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063510243348