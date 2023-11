Faculdade oferece guia gratuito com dicas para negociação salarial

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 13 de novembro de 2023.

A Faculdade Sirius está oferecendo um recurso gratuito para profissionais que desejam aprimorar suas habilidades de negociação salarial. O livro intitulado “Negociação Salarial Descomplicada” foi elaborado para auxiliar aqueles que buscam melhorar suas negociações salariais ao ingressar em uma nova empresa ou quando sentem que a remuneração atual não condiz com suas contribuições e desejam pleitear um aumento.

Esse livro foi criado com base nas experiências de mercado dos dois fundadores executivos da Sirius: Arnobio Morelix e Rafaela Herrera. E também traz várias referências como a de Ramit Sethi, autor do livro “I will teach you to be rich”.

Após entrevistar 1500 trabalhadores nos EUA, o relatório “2022 Job Seeker Nation Report” da Jobvite divulgou que 38% dos trabalhadores negociaram um aumento salarial durante sua oferta de emprego mais recente e desses 85% acabaram recebendo melhores ofertas de salário.

As quatro etapas da negociação salarial

A negociação salarial é uma tarefa de longo prazo para ser o mais certeira possível. E aqui a indicação é gastar até três meses para se preparar, juntar os dados de que precisa para dar motivos contundentes e factuais do porquê merece esse aumento.

O guia “Negociação Salarial Descomplicada” sugere quatro passos para uma negociação salarial bem-sucedida.

Planejamento: um bom planejamento é o primeiro passo para uma negociação salarial eficaz. O livro oferece orientações sobre como avaliar o mercado, definir metas de remuneração realistas e preparar uma estratégia sólida;

Preparação: antes de entrar na sala de negociação, é crucial estar devidamente preparado. Por isso é importante coletar informações sobre a empresa e a indústria, bem como praticar uma comunicação eficaz;

Exercícios Práticos: a prática é fundamental para aprimorar as habilidades de negociação. Aqui os leitores têm a chance de desenvolver confiança e aprimorar as técnicas de negociação com exercícios práticos.

Agendamento da Reunião: a última etapa do processo é agendar a reunião de negociação em si e colocar em prática o que foi visto. Herrera oferece conselhos sobre o momento certo para iniciar a conversa sobre remuneração e como se preparar.

Rafaela Herrera, ao comentar sobre a iniciativa, disse “Estou muito entusiasmada em trazer esse conteúdo, pois nunca tive essa oportunidade na carreira e é altamente relevante saber negociar sua remuneração para alcançar alguns dos nossos sonhos na vida”.

Resultados da metodologia

Há algum tempo, a Faculdade Sirius vem aplicando essa metodologia junto aos alunos da Pós-Graduação em Ciência de Dados e IA. Os resultados são bem impressionantes: de 40 a 400% de aumento, segundo pesquisas da própria instituição. “Usei esta dica hoje e a proposta que o recrutador fez foi 3X maior do que eu estava falando antes de aprender esta técnica.” diz Matthieu Battard, aluno da pós-graduação da IES, apontada pela Folha de São Paulo como uma das melhores pós-graduações em inteligência artificial.