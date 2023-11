Juan Duran mistura ilusionismo e música no Espaço Unimed

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de novembro de 2023.

O cantor, ator e ilusionista Juan Duran, que se apresenta em todo o mundo, vem ao Brasil para uma exclusiva e inédita apresentação no Espaço Unimed, no dia 23 de novembro, quinta-feira. “Juan Duran – Ilusionismo, Música e Dança“, é o título do espetáculo que pretende mostrar ao público a versatilidade e a performance do artista.

Nascido na Argentina, Juan Duran desenvolveu seus dons desde cedo. Seu avô era mágico e ensinou os primeiros truques ao neto. Mas foi a música, primeira a despertar sua atenção. Fez conservatório de canto, estudou dança e teatro. Suas atuações iniciais foram em musicais onde Juan unia canto, dança e interpretação, para encenar seus personagens. Com o passar do tempo, também se aprimorou como ilusionista.

Protagonista em vários musicais, foi em “O Dilúvio” que pôde unificar seus diferentes trabalhos. Juan cantava, dançava e em meio a tudo isso, realizava efeitos de ilusionismo. A aceitação total do cantor e ilusionista aperfeiçoou o espetáculo.

Em “Juan Duran – Ilusionismo, Música e Dança“, o artista busca manter o público atento durante todo o show, apresentando a cada instante uma surpresa. A dramaticidade dos tangos e boleros interpretados por ele faz toda a diferença e ganha forma nos passos precisos dos bailarinos. O ilusionismo faz do público parte integrante do show. Juan interage com o espectador a todo instante.

Mostrando técnicas avançadas de ilusionismo, o show também mescla com canções românticas. O espetáculo tem aproximadamente 1h50min e traz ao palco uma equipe com mais de 60 integrantes, entre músicos, bailarinos e equipe de ilusionismo.

Para o Brasil, Juan preparou um repertório de números de ilusionismo inéditos, que foram produzidos exclusivamente para esse espetáculo. Da Argentina ele mostrará os tangos e os boleros conhecidos como El Día que me Quieras, BésameMucho, Sabor a Mi, Uno, Caminito entre outros. Já em homenagem ao Brasil ele fará números jamais vistos e cantará clássicos da música brasileira. A tônica da apresentação será o improvável.

O artista internacional, Juan Duran une em suas apresentações as artes da interpretação, voz, dança e ilusionismo.

SERVIÇOS: Juan Duran – Ilusionismo, Música e Dança no Espaço Unimed

Data: 23 de novembro de 2023 (quinta-feira)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 21h30

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 14 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Platinum: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia) | Setor Azul Premium: R$ 240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia) | Setor Azul: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia) | Setores A, B, C: R$ 170,00 (inteira) e R$ 85,00 (meia) | Setores E, F, G: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia) | Setores I e J: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia) | PCD: R$ 60,00 | Camarotes A: R$ 280,00 (inteira e individual) | Camarotes B: R$ 240,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: as bilheterias do Espaço Unimed (de segunda a sábado, das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou online Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed