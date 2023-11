Mitsubishi Electric anuncia vencedores do MECA Brasil 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de novembro de 2023.

A competição educacional MECA Brasil, promovida mundialmente pela Mitsubishi Electric, terminou com um impasse: como selecionar somente dois vencedores, por conta da alta qualidade dos projetos apresentados. Por isso, o comitê examinador, formado por especialistas de diferentes áreas da empresa, após intenso debate, decidiu premiar os dois melhores projetos de cada categoria – graduação e curso técnico.

Entre as instituições de ensino superior, a grande vencedora foi a IFSP Sertãozinho, interior de São Paulo, com o projeto “Proposta de diagnóstico inteligente softsensor para máquinas rotativas”, dos alunos Alexandre Vieira Bernal, Pedro do Carmo Sampaio e Guilherme Marchie orientação do professor André Luís Dias.

E a equipe da IFSP Bragança Paulista, também do interior paulista, com o projeto “Armazém automático para uso em farmácias e drogarias”, desenvolvido pelos alunos César Augusto Bazílio Picarelli, Felipe dos Santos Severino, João Henrique Eliziário e o orientador Alexandre Tomazati Oliveira, ficou em segundo lugar.

Na categoria ensino técnico, o Centro de Educação Profissional e Tecnológica de Imperatriz, do Maranhão, com a solução “Aplicação de IoT em um sistema de manufatura automatizado para indústria 4.0”, projeto dos alunos Alan Rodrigues, João Vitor Moreira da Silva e Luis Gustavo Pereira Barros, sob orientação de Oberdan da Conceição Costa, conquistou o primeiro lugar.

E a escola SENAI Roberto Simonsen BRÁS, de São Paulo, com o projeto “Tecnologias sustentáveis para produção de hidrogênio verde: uma abordagem renovável para o futuro energético” ficou em segundo lugar, com a participação dos alunos Guilherme Arraias Alcantara, Felipe Moreira Martins e Erisson Andrey Gomes da Silva, que contaram com a orientação de Gustavo Arraias Alcantara.

As equipes que levaram o primeiro prêmio em cada categoria ganharam um robô industrial cada – que serão doados para a instituição de ensino – já, os alunos ganharam notebooks, além da oportunidade de estagiar na Mitsubishi Electric.

Fabiano Lourenço, Presidente da Mitsubishi Electric do Brasil, destacou durante a cerimônia de premiação que “a MECA Brasil é um grande marco para a empresa e para todos os participantes. E todos podem se considerar vencedores”.

Na seleção, foram aplicados critérios como criatividade e inovação dos projetos, além da facilidade de operação e viabilidade, assim como a didática utilizada por cada equipe para a sua apresentação.

Durante o evento de premiação, os competidores e convidados visitaram o showroom móvel da companhia – o MEB Truck – e conheceram melhor as soluções de automação industrial e suas aplicações.