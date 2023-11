Monumentos são iluminados pela conscientização sobre a DPOC

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de novembro de 2023.

Falta de ar, tosse, chiado, pressão no peito. Esses podem ser alguns dos sintomas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), termo utilizado para descrever doenças pulmonares progressivas que atingem 6 milhões de pessoas apenas no Brasil. Ainda assim, a patologia enfrenta problemas como o desconhecimento e o subdiagnóstico.

“Quando falamos de doenças crônicas respiratórias, como a DPOC, é importante que saibamos a importância da informação acerca da patologia. Um diagnóstico precoce, tratamento adequado e adaptações necessárias podem ser cruciais no momento de conviver com a patologia, assim como encontrar acolhimento em lugares importantes nessa trajetória, como no consultório médico”, comenta Bruna Rocha, gerente geral da CDD.

Com o objetivo de mobilizar a sociedade para a conscientização sobre a DPOC, seus sinais e sintomas, a Crônicos do Dia a Dia (CDD) organiza, pelo quarto ano consecutivo, a campanha Viver com DPOC, que conta, em 2023, com o mote #RespireVida. O evento acontece a partir do dia mundial da condição, sempre celebrado na terceira quarta-feira de novembro, e, neste ano, será dia 15. Para marcar a data, a CDD promove a iluminação pública de monumentos em Brasília, Salvador e Foz do Iguaçu, em uma ação que busca conscientizar a população e poder público sobre a doença, além de chamar atenção para a necessidade de fortalecimento do processo diagnóstico, acesso ao tratamento e acompanhamento adequado dos pacientes, com o objetivo de promover uma melhor qualidade de vida.

No feriado do dia 15 de novembro, serão iluminados o Elevador Lacerda em Salvador, a Câmara dos Deputados em Brasília e monumentos da Tríplice Fronteira em Foz do Iguaçu. Neste último, receberão iluminação laranja as três pontes que ligam o Brasil aos vizinhos Paraguai e Argentina: a Ponte Nova Brasil-Paraguai, a Ponte da Argentina e a Ponte da Amizade, e ainda o marco da Tríplice Fronteira e a roda gigante de Foz do Iguaçu.

“A iluminação de monumentos públicos é sempre uma ação muito simbólica na jornada de conscientizar e dar visibilidade para uma causa. Ano passado iluminamos o Cristo Redentor, um dos monumentos mais marcantes do nosso país, que simboliza também a esperança. Neste ano, expandimos ainda mais a iniciativa, com monumentos em diversas regiões do país iluminados de laranja pela DPOC”, relembra Rocha.

Além disso, a campanha #RespireVida conta com uma série de ações nas redes sociais, tanto para conscientizar a população em geral, como para promover mais informação e qualidade de vida para as pessoas que convivem com a DPOC. “Temos milhares de pessoas com DPOC em nossa base de contatos, e seguimos desenvolvendo materiais de qualidade, além de promover uma estrutura de acolhimento para receber essas pessoas, seus cuidadores e familiares – não só em novembro, mas durante o ano todo”, indica Giulia Gamba, gerente de comunicação da CDD. Todas as ações poderão ser acompanhadas pelas redes sociais da CDD, e envolvem e-book com material sobre nutrição e DPOC, séries de vídeos sobre qualidade de vida e DPOC, além de uma live com especialistas em tratamento e fisioterapia respiratória.

Sobre a CDD

A associação Crônicos do Dia a Dia (CDD) é uma organização sem fins lucrativos e acredita que o diálogo é a ponte para que ninguém precise conviver com uma doença crônica sozinho. O objetivo do trabalho da CDD é apoiar todo o potencial humano para ampliar as perspectivas de vida das pessoas com condição crônica de doença, através de projetos e conteúdos, para que as pessoas não sejam definidas nem reduzidas a seus diagnósticos.