Nova plataforma digital fomenta prestação de serviços

* Por: DINO - 13 de novembro de 2023.

As plataformas mudaram o cenário do mercado de trabalho em muitos segmentos, incluindo a prestação de serviços. Para auxiliar esses profissionais na digitalização e gestão de seus negócios, gratuitamente, a Profiz chega ao mercado em 2023 com o objetivo de também dar maior visibilidade para quem atua nos setores de climatização, energia solar e demais áreas como manutenção predial e instalações de móveis, câmeras de segurança, entre outros.

A plataforma surgiu durante a pandemia com o objetivo de materializar o propósito do Grupo Leveros, empresa que oferece produtos e soluções em climatização e energia solar, para liderar a profissionalização do mercado de prestação de serviços. Nos primeiros anos, a Profiz ficou rodando em modelo de MVP (Produto Mínimo Viável), para que se pudesse testar funcionalidades e compreender a forma mais eficiente de ajudar estes profissionais. Ao total, foram mais de 5 mil pessoas impactadas neste período.

“Percebemos que os pequenos prestadores de serviços têm muita dificuldade para acessar soluções de tecnologia, para serem mais digitais, mandar orçamentos e ter um approach com clientes finais de forma mais profissional. Acredito que nesses três anos, o balanço foi que a gente aprendeu muito sobre as dores desses profissionais e entendeu quem é importante para eles. Por isso, estamos lançando cada vez mais produtos, como a vitrine, para nos tornarmos o principal portal deste segmento”, explica o CEO do Grupo Leveros, Tiziano Pravato Filho.

Em números atuais, o app da Profiz tem uma média de mais de 60 downloads diários. Em julho de 2023, o montante de orçamentos realizados por prestadores de serviços dentro da plataforma passou de R$1 milhão. Em agosto, o aplicativo somou mais de R$4 milhões. “O indicador demonstra que os profissionais estão engajados, trazendo a sua gestão para dentro da Profiz”, reforça Pravato Filho.

Além da gestão de negócio e a vitrine de profissionais, a Profiz também conta com uma frente focada na qualificação dos profissionais cadastrados para que seja possível aproximá-los de grandes fabricantes que precisam de uma rede credenciada. “Eles têm acesso a fóruns de qualificação, treinamentos realizados pela própria Leveros e informamos sobre cursos profissionalizantes de entidades do setor. Tivemos uma média de 600 profissionais em nossos próprios eventos”, complementa o CEO do Grupo Leveros.

Leveros 3.0: aporte e criação de joint venture

A Profiz é o carro-chefe de um novo modelo de negócios, o Leveros 3.0. A companhia quer atuar como um catalisador do ecossistema, numa perspectiva 360º, suprindo todas as necessidades dos stakeholders através da plataforma.

Para alcançar o formato atual, o Grupo Leveros aportou, no início de 2023, R$10 milhões na wap.store, empresa que oferece soluções tecnológicas, resultando na criação de uma joint venture.

“Entendemos que o modelo tradicional em que temos apenas uma persona, já não comporta o nosso segmento. A plataforma estimula o relacionamento com todos os elos da cadeia e, com isso, queremos fazer negócios com todo mundo. A Profiz traz uma solução tecnológica para o mercado, atendendo prestadores de serviços, fornecedores, indústrias, cliente final e, até mesmo, os concorrentes do Grupo Leveros que podem ser parceiros”, comenta o CEO Tiziano Pravato Filho.

Mais funcionalidades: A inspiração vem de negócios que já existem nos Estados Unidos, com modelo semelhante, focado em empresas prestadoras de serviços. Porém, a Profiz se propõe a ser mais abrangente, oferecendo ferramentas de gestão (para vendas, com propostas comerciais customizadas, e de time de campo, com ordens de serviço; checklists de serviços; gestão de contratos e Plano de Manutenção Operação e Controle), manuais de produtos; marketplace com sellers como Leveros, Refrigás, Trox e outros; ferramenta de cashback; calendário de eventos; gestão de certificações e avaliações de clientes para execução de serviços e, a vitrine de profissionais.

Sobre Grupo Leveros

Fundado em 1978, o Grupo Leveros oferece soluções completas em climatização, refrigeração e energia solar. A companhia iniciou como uma empresa prestadora de serviços de linha branca. No início dos anos 2000, passou a atuar com a comercialização de ar-condicionado split, e em 2007, foi uma das primeiras a vender o produto via e-commerce no Brasil. Em 2019, ingressou também no mercado de energia solar. Em 2020, lançou a Profiz, plataforma voltada ao desenvolvimento de prestadores de serviços e parceiros. Nos últimos anos, o Grupo Leveros vem recebendo reconhecimentos como o Prêmio Reclame Aqui e Magalu (2017), o Prêmio B2W Marketplace Seller Day (2017 e 2018), medalha de ouro no Ebit (avaliador de satisfação de consumidores em compras virtuais) e figura entre as 300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro (SBVC). Além disso, sua cultura organizacional também foi destacada pelo Ranking Great Place To Work (GPTW – Melhores Lugares Para Trabalhar). Em 2023, a companhia figura no ranking Valor 1000.