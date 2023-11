UL Solutions registra publicamente declaração de registro para oferta pública inicial proposta

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 13 de novembro de 2023.

A UL Solutions Inc. (“UL Solutions”) anunciou hoje que registrou publicamente uma declaração de registro, por meio do Formulário S-1, com a Securities and Exchange Commission dos EUA (a “SEC”) relacionada a uma proposta de oferta pública inicial de suas ações ordinárias de Classe A.

O número de ações oferecidas e a faixa de preço da oferta proposta ainda não foram determinados. A oferta proposta está sujeita às condições de mercado e outros fatores, e não há garantia de que ela será concluída ou de qual será seu tamanho ou termos reais.

A UL Solutions pretende listar suas ações ordinárias de Classe A na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo “ULS”.

A totalidade das ações ordinárias de Classe A a serem oferecidas na proposta serão vendidas pela UL Standards & Engagement, uma organização sem fins lucrativos que atualmente é a única acionista da UL Solutions. A UL Solutions não está oferecendo nenhuma de suas ações ordinárias de Classe A na oferta proposta e não receberá nenhum rendimento da venda proposta dessas ações.

A Goldman Sachs & Co. LLC e a J.P. Morgan (em ordem alfabética) estão atuando como coordenadores principais, com a BofA Securities como coordenadora líder. Citigroup, Jefferies e UBS Investment Bank participam como coordenadores adicionais. Baird, Raymond James, Stifel, Wells Fargo Securities e William Blair são coadministradores na oferta proposta.

A oferta proposta será realizada apenas por meio de um prospecto. Quando disponíveis, cópias do prospecto preliminar relacionadoàoferta proposta podem ser obtidas junto a: Goldman Sachs & Co. LLC, aos cuidados do Departamento de Prospectos, 200 West Street, New York, NY 10282, por telefone: (866) 471-2526, por fax: 212-902-9316 ou por e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com e J.P. Morgan Securities LLC, através da Broadridge Financial Solutions, no endereço 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone (866) 803-9204 ou pelo e-mail prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

Uma declaração de registro pelo Formulário S-1 relacionadaàoferta proposta desses títulos foi registrada na SEC, mas ainda não entrou em vigor. Esses títulos não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas, antes da entrada em vigor da declaração de registro. Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá nenhuma venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação, nos termos da legislação de valores mobiliários do estado ou jurisdição.

Sobre a UL Solutions

Um líder global nas ciências da segurança aplicada, a UL Solutions transforma os desafios de segurança, proteção e sustentabilidade em oportunidades para os nossos clientes em mais de 100 países. A UL Solutions fornece serviços de teste, inspeção e certificação, bem como produtos de software complementares e ofertas de aconselhamento que apoiam a inovação de produtos e o crescimento dos nossos clientes. As Marcas de Certificação UL servem como um símbolo reconhecido de confiança nos produtos dos nossos clientes e refletem um compromisso inabalável em fazer avançar a nossa missão de segurança. Ajudamos os nossos clientes a inovar, lançar novos produtos e serviços, navegar em mercados globais e cadeias de fornecimento complexas e a crescer de forma sustentável e responsável, rumo ao futuro.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231110401557/pt/

Contato:

Mídia:



Kathy Fieweger

Vice-presidente sênior de comunicações

Kathy.Fieweger@ul.com



312-852-5156

Fonte: BUSINESS WIRE