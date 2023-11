Vera Mendes Joias de Açúcar comemora 30 anos no mundo da gastronomia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de novembro de 2023.

Em um evento realizado em sua boutique no último mês de Setembro, Vera Mendes Joias de Açúcar celebrou seus 30 anos de história no cenário gastronômico. A festa reuniu empresários, amigos e amantes da alta confeitaria da região.

Vera conduziu os convidados por um tour em sua boutique, revelando os bastidores de cada setor da confeitaria. A anfitriã também compartilhou a história por trás de alguns utensílios que marcaram sua trajetória culinária.

Os convidados tiveram a chance de confeitar o seu próprio bolo, além de experimentar as Joias de Açúcar da Vera e outros quitutes. “A brincadeira foi ótima para criar um ambiente de descontração entre os convidados”, conta Vera Mendes.

Vera Mendes, influenciada por sua avó, iniciou no mundo da confeitaria aos 14 anos, quando fez seu primeiro bolo de casamento. Em 1993 abriu sua Boutique em São José dos Campos e hoje atua também como professora no curso de confeitaria e panificação profissional no Senac de Campos do Jordão.

O contínuo crescimento do setor de doces e bolos

O setor de doces e confeitaria vem em crescente há alguns anos e fatura, aproximadamente, 12 bilhões de reais por ano. É o que aponta a pesquisa ‘Consumo Equilibrado’, publicada no site Minuto Ligado.

Além da tendência da personalização se tornar uma parte fundamental no ramo de bolos e doces, a conscientização sobre saúde e bem-estar também têm influenciado o setor. Muitos consumidores estão buscando opções de alimentação mais saudáveis e menos processadas, como relata um artigo da Euromonitor Internacional.

As tendências e transformações destacadas no setor de bolos e doces também se refletem na trajetória da Vera Mendes Joias de Açúcar. “O consumo de bolos e doces não se limita apenas a satisfazer o desejo por açúcar. Os consumidores buscam experiências gastronômicas únicas”, afirma Vera.

Vera Mendes Joias de Açúcar

Telefone: (12) 98198-2956

veramendes.com