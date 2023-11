Escritora lança livro sobre maternidade e produtividade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de novembro de 2023.

A editora Literare Books está prestes a lançar o livro “Mamãe SuperProdutiva”, escrito por Mayra Miguez, especialista em produtividade e mãe do Theo e do Benicio. Formada em Administração de Empresas e com MBA em Gestão Empresarial, a escritora tem mais de 15 anos de experiência à frente de diversas empresas e, ao longo de sua carreira, dedicou os estudos em ferramentas para otimização do tempo, tornando-se especialista em produtividade para mães .

O livro lançado por Mayra se divide em três partes, sendo a primeira delas voltada para o mundo da maternidade – especificamente, abordando as descobertas que uma mulher enfrenta na primeira gravidez. Na segunda parte, a autora foca em sua jornada na segunda gestação, apresentando mais experiência na organização e planejamento para o controle da vida pessoal e profissional.

Já na terceira parte, as páginas são voltadas para dicas e métodos que as mulheres podem aplicar em suas vidas cotidianas, além de apresentar o “Papel da Mamãe SuperProdutiva”, técnica desenvolvida pela autora que visa ajudar as mães a organizar suas tarefas e definir as prioridades para a manutenção de uma rotina de atividades consistente.

Mayra conta que a motivação para a escrita veio em sua primeira maternidade. “Quando virei mãe do primeiro filho, percebi que a teoria era bem diferente da prática. Eu queria ser mãe, mas também queria trabalhar e realizar as coisas que eu fazia antes. Então, comecei a pesquisar como eu faria para gerir meu tempo e conseguir dar conta”, comenta.

Dessa forma, a administradora notou que com uso adequado da agenda, era possível se sentir realizada em todos os papéis da vida. “Com a chegada do segundo filho, eu já estava mais adaptada a conseguir gerir meu tempo. Então, tudo fluiu melhor”, explica.

Para ela, a expectativa é de que o livro alcance o máximo de mães possível e consiga fazer com que elas coloquem em prática as ferramentas validadas e propostas na obra. “Assim, elas poderão sentir que a maternidade não é um karma e sim uma dádiva. E que ainda podemos ser mulheres e mães e exercer todos os papéis que desejamos para nossas vidas”.

Mayra também atua no Instagram, onde conta com mais de 110 mil seguidores e criou uma comunidade de mães e compartilha dicas para auxiliar as mulheres a se sentirem menos sobrecarregadas diariamente. Além disso, ela disponibiliza um e-book da superagenda, e já vendeu para milhares de mães.

O livro estará disponível para vendas em breve nas principais livrarias do país e pela internet.

Para saber mais, basta acessar: https://mamaesuperprodutiva.com.br/