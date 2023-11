Últimas semanas para trocar os pins da 3ª edição do Iguatemi Collections

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 13 de novembro de 2023.

A Iguatemi S.A., em parceria com a holandesa L – Founders of Loyalty, especializada em utensílios sofisticados para cozinha, trouxe com exclusividade oito opções de cerâmicas colecionáveis, que fizeram sucesso nessa 3ª edição. Essa oferta é exclusiva para os clientes One que terão a última chance de cadastrarem suas compras realizadas no empreendimento até o dia 12, com retirada dos produtos até o dia 19 de novembro.

A campanha é idealizada pela companhia com o intuito de fidelizar os clientes Iguatemi One e reforçar o posicionamento da marca, que sempre busca proporcionar uma experiência completa no complexo para seus consumidores. “Cada nova edição do Iguatemi Collections é aguardada com enorme expectativa, e, por isso, decidimos inovar, trazendo itens que, além de serem lindos, são únicos e extremamente funcionais, tornando qualquer experiência gastronômica ainda mais especial”, afirma Alexandre Biancamano, diretor de Marketing da Iguatemi.

Com uma proposta que vai do clássico ao moderno, a Nachtmann possui mais de 185 anos de expertise, o que faz com que seus produtos sejam únicos em cada detalhe. As cerâmicas de grés cinza que integram a 3ª edição do Iguatemi Collections trazem o requinte característico da marca, além de serem peças que unem praticidade e beleza, podendo ir ao micro-ondas, máquina de lavar louças e ao forno (até 180º). A coleção é fabricada em Portugal e finalizada de forma artesanal, o que faz com que cada uma das peças seja única e especial.

Fazem parte da campanha os empreendimentos Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Shopping Pátio Higienópolis, Shopping Market Place, Iguatemi Alphaville, Iguatemi Campinas, Galleria Shopping, Iguatemi Esplanada, Iguatemi São Carlos, Iguatemi Ribeirão Preto, Iguatemi São José do Rio Preto, Iguatemi Brasília e Praia de Belas Shopping (Porto Alegre, RS).

Produtos exclusivos e sofisticados

Os produtos colecionáveis são da marca alemã Nachtmann, reconhecida mundialmente pela qualidade de seus produtos. Durante o período da campanha, os clientes Iguatemi One poderão trocar seus pins, gerados no aplicativo após o cadastro das compras realizadas, por uma coleção exclusiva de cerâmicas contendo oito opções de itens como cesta para pães, bowls, saladeira, pratos e pote para molho.

Como participar

Para obter as vantagens da campanha, os clientes devem estar cadastrados no aplicativo do Iguatemi One, disponível nos dispositivos Android e iOS. A cada R$ 100,00 gastos nas lojas participantes dos empreendimentos e/ou a cada R$ 50,00 nos restaurantes participantes (em uma única nota fiscal contendo o CPF do comprador), os clientes devem fazer o upload dos comprovantes no app e começar a colecionar os pins. Para trocar os produtos exclusivos, basta ir até o posto de troca de cada shopping.

O período para colecionar os pins e trocar pelos produtos da campanha vai até 19 de novembro de 2023. Sendo que todos os pins devem ser gerados até dia 12 de novembro.

As informações e o regulamento completo estão disponíveis no site: https://iguatemi.com.br/iguatemicollections.