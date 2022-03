5 Ideias de piso cerâmico para colocar em ambientes externos

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2022.

Escolher um piso cerâmico para a área externa de uma casa não é uma tarefa fácil. São muitas opções e poucas dicas de como escolher o piso ideal.

Para escolher um piso cerâmico para a área externa de uma casa ou de qualquer edifício é importante levar em consideração a resistência do material.

Os ambientes externos muitas vezes são expostos aos extremos da natureza, ou seja, ou estão em um ambiente muito frio e úmido, ou estão em um ambiente muito quente e seco.

Essas características do ambiente afetam o grau de entropia do material utilizado no revestimento da área.

Piso cerâmico para colocar em ambientes externos

O piso cerâmico dos ambientes externos precisa ser resistente. A cerâmica é um material que possui níveis de resistência variados, por isso é importante buscar pisos com maior grau de resistência.

Além dos fenômenos naturais que atingem a cerâmica na área externa das casas, existem também ações artificiais que provocam o desgaste da cerâmica externa.

Normalmente o piso externo sofre mais impactos que o piso da área externa. Isso acontece porque nós concentramos as atividades de trabalho, mais pesadas na área externa da casa, assim como na área de serviço.

O piso externo também pode suportar o peso dos veículos, o que torna a resistência ainda mais importante.

Escolha Pisos do Tipo A

Os pisos do tipo são naturalmente mais resistentes. Esses pisos são considerados os mais apropriados para as áreas externas de qualquer tipo de edificação.

Geralmente o piso do tipo recebe garantia de resistência, além de não apresentar nenhum tipo de defeito que reduz a qualidade do produto. Se um piso recebe a classificação de tipo A, significa que ele foi testado em situações extremas e apresentou um grau de resistência elevado.

Os pisos do tipo A podem ser um pouco mais caros que os tipos B, C e D. Entretanto, eles possuem o melhor custo-benefício.

Pisos antiderrapantes

Tendo em vista que as áreas externas ficam expostas à água da chuva, é importante utilizar pisos antiderrapantes.

Esse tipo de material ajuda a evitar acidentes e mantém o ambiente seguro para o trânsito de pessoas.

O piso antiderrapante favorece a aderência entre os pés dos transeuntes e a superfície da cerâmica. Isso é ainda mais importante em locais onde existem crianças e idosos.

Pisos texturizados

Os pisos texturizados não são necessariamente antiderrapantes. Esses pisos podem ter uma textura que favorece à aderência, mas também podem ter outro tipo de textura.

Os pisos texturizados são indicados para áreas externas por conta da sua aparência. Eles podem contribuir para um ambiente mais belo e confortável.

Alguns tipos de pisos texturizados oferecem conforto ao toque, ou seja, podem tornar a experiência do uso mais confortável.

Alguns tipos de textura podem ajudar na dissipação do calor, tendo em vista que o piso cerâmico de áreas externas fica continuamente exposto ao sol, ele pode alcançar temperaturas elevadas.

Por isso, escolher bem a textura do piso pode reduzir a concentração de calor.

Pisos rústicos

Outro tipo de piso cerâmico que é indicado para áreas externas é o piso rústico. Este tipo de piso pode tornar o ambiente mais despojado e minimalista.

Uma vantagem dos pisos rústicos é a resistência. Eles geralmente são produzidos em lâminas de cerâmica mais largas. Isso faz com que esse tipo de piso seja mais resistente a impactos.

Os pisos rústicos também exigem menos cuidados na hora da limpeza e higienização. Eles geralmente são tolerantes a uma quantidade maior de produtos de limpeza.

Usar um piso rústico pode facilitar a vida dos usuários, durante o trabalho de conservação do ambiente externo.

Pisos claros

Outro tipo de piso que é indicado para áreas externas são os pisos claros. Utilizar um piso claro não significa, buscar um piso com cor branca, mas sim um piso com boa reflexão luminosa.

Os pisos claros são indicados para áreas externas por dois motivos. Primeiro, eles absorvem uma quantidade menor de calor, então é mais difícil queimar os pés ao escolher este tipo de cerâmica.

O segundo motivo para escolher pisos claros é que eles oferecem um bom contraste visual. Tendo em vista que as áreas externas ficam mais expostas à natureza, é possível ver insetos e outros animais com mais facilidade na superfície clara.

Pisos de alto tráfego

Para quem deseja um revestimento externo durável, os pisos de alto tráfego são os mais indicados.

Este tipo de piso é projetado para suportar o trânsito elevado de pessoas, e por isso ele possui um desgaste mais lento.

Tendo em vista que as áreas externas muitas vezes precisam suportar uma grande quantidade de pessoas regularmente, essa é uma das melhores opções de piso cerâmico para ambientes externos.

Vale lembrar que além de se desgastar de forma mais lenta, estes pisos também possuem uma resistência maior a impactos, o que os torna ideais para áreas de céu aberto.