Renew your favs: as joias que você não vai parar de usar em 2022

4 de março de 2022.

It’s a perfect day do shine, babe! Você é do time que ama apostar em tendências de joias femininas descoladas e nada óbvias? É hora de renovar seus acessórios favoritos para a temporada de 2022! Afinal, o ano já começou cheio de peças únicas para elevar seus looks em instantes, como a pulseira riviera.

A pulseira riviera é, sem dúvida, uma verdadeira aposta para você não querer parar de usar o ano inteiro! Diferente de tudo que você já viu, esse tipo de pulseira feminina é toda trabalhada em pedras preciosas que se interligam. Além disso, ela é super exclusiva, já que as peças variam de acordo com as cores das pedras e as lapidações.

Time to renew your favs. Além da pulseira riviera, que tal descobrirmos outras joias descoladas para você elevar seu visual em diferentes ocasiões? Preparamos uma seleção com algumas das peças mais queridas do momento nas joalherias. Você não vai querer ficar de fora dessa, não é mesmo?! Leia mais:

Pulseira riviera

Atemporal, a pulseira riviera é um clássico que se reinventou para contemplar o visual de mulheres contemporâneas, modernas e cheias de personalidade. Descolada e com diferentes lapidações, a pulseira riviera colorida se destaca pela mistura de pedras preciosas, como esmeraldas, safiras e diamantes, por exemplo.

Já para as mulheres que amam sofisticação, essa joia é encontrada só em diamantes. Always cool and always fancy, babe! A riviera diamante é uma das favoritas de todos os tempos entre as mulheres. Afinal, além de ter design poderoso, ela é versátil e fácil de combinar com outras joias e acessórios no look.

Brinco de argol

E por falar em acessórios femininos atemporais para montar looks que vão do dia à noite, que tal apostar nos brincos de argola? Sim, ele são tendências que você não vai querer parar de usar em 2022! De diferentes designs, formatos e materiais, esse tipo de brinco feminino é perfeito para deixar o look descolado e nada óbvio, do jeito que amamos!

O brinco de ouro com argola mais grossa, por exemplo, é um charme irresistível para qualquer look. Combinado com a pulseira riviera, o match é certeiro! Esse tipo de combinação dá ainda mais poder ao look. E nada melhor do que apostar em uma pulseira feminina poderosa para elevar o visual, não é mesmo?

Anel solitário

Por último, mas não menos importante, o anel solitário é tudo que você precisa para conquistar um styling descolado para suas mãos. Esse acessório é uma tendência que nunca sai de moda e já vem sendo trabalhada há alguns anos. Afinal, super versátil e delicado, o anel solitário pode ser usado de diferentes maneiras: sozinho, com outros anéis ou em sobreposições no mesmo dedo.

Já deu match com alguma dessas trends?! A pulseira riviera é uma peça que não pode faltar nos looks das trendsetters em 2022. Por isso, não demore para ter o modelo mais combina com seu estilo. Gostou das dicas? Compartilhe esse artigo nas redes sociais e aproveite para conferir mais conteúdos de moda aqui no blog!