Maquiagem para olhos castanhos: confira essas dicas

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de maio de 2022.

Você que tem olhos castanhos, sabia que existe a forma correta de se maquiar para realçar a cor dos seus lindos olhos?

Se ainda não sabia, neste artigo nós iremos te dar as melhores dicas para fazer uma maquiagem para olhos castanhos.

Seja para você usar na sua maquiagem para fotos de formatura, para o seu casamento ou para o seu dia dia, escolher a maquiagem certa é importante e é isso que propomos nesse texto.

Muitas pessoas acham que olhos castanhos são comuns, mas ninguém imagina o poder de sua cor com a maquiagem certa.

Aliás, só para você descobrir isso (mesmo que tenha olhos de outras cores), separamos algumas dicas de maquiagem para olhos castanhos que podem facilmente mudar o visual.

Como você verá, há uma variedade de tons e estilos de maquiagem que contrastam e realçam os tons marrons, tornando os olhos mais amplos, mais claros e ainda mais focados.

Confira abaixo!

Saiba quais são as 6 melhores dicas de maquiagem para olhos castanhos:

Cantos internos iluminados

Aplicar um tom mais claro de sombra nos cantos internos, ou até mesmo um pouco de iluminador, deixará o look mais intenso, não importa a cor, mas combina perfeitamente com olhos castanhos. Quando você está cansado e não quer olhar para baixo, esse truque pode abrir os olhos e ainda melhor. A sombra dourada também é ótima para toques finais.

Cor de vinho ou cor de ameixa

Além do contraste perfeito com o marrom, a cor é forte e chama a atenção. Esses tons também dão a ilusão de um visual mais leve, são lindos e super estilosos.

Rímel e delineador preto

Um ótimo truque de maquiagem para olhos castanhos é, claro, o clássico delineado de gato. Emparelhado com um rímel bem elaborado, e o mais importante, eles formam um belo par de cílios. A cor preta do delineador, afinal, forma um bom contraste com a cor dos olhos, e também dá a impressão de olhos mais claros. A máscara, por sua vez, cria volume e alonga os cílios, resultando em um olhar mais aberto.

Tons de verde

Voltando à tendência, a sombra verde é uma ótima opção para a maquiagem dos olhos castanhos. Isso porque os dois tons (verde para sombra e marrom para olhos) se complementam e se favorecem. Mas se você ainda se sente insegura em explorar a cor na sua maquiagem, opte por um verde mais quente e discreto. A sombra também pode entrar em detalhes, como um leve borrão na linha dos cílios inferiores.

Tons Terrestres

Os clássicos olhos esfumados nunca saem de moda e, no caso dos olhos castanhos, combinam perfeitamente com tons terrosos. Eles aprofundam o olhar sem afetar o visual, principalmente se a sombra for mais dourada ou avermelhada. Aliás, tons de laranja também entraram na tendência.

Sombra Rosa

Claro, outra opção de maquiagem para olhos castanhos é a sombra rosa. As tonalidades são muito boas, indo do marrom mais claro ao mais escuro. Mesmo para um ambiente mais romântico, esta é uma ótima opção. Sem dúvida, uma boa aposta são rosas e ouro rosa, seja de dia ou de noite.

Dica extra

A sombra roxa e seus tons relacionados (incluindo a sombra azul) são a melhor escolha para olhos castanhos. Acima de tudo, o tom transmite uma sensação de sofisticação, mas ainda é poderoso. Para quem ama cores, pode apostar em tons mais abertos. Já quem prefere o estilo mais discreto, os tons de uva são lindos e elegantes, e podem ser usados tranquilamente em maquiagem para olhos castanhos.

É importante ressaltar que você não precisa se sentir presa para fazer estilos de maquiagens citadas neste artigo, é claro que essas são inspirações que podem ser utilizadas, mas também fique a vontade para fazer como quiser.

Para finalizar este conteúdo, onde abordamos sobre maquiagem para olhos castanhos, recomendamos a você que compartilhe o presente artigo com suas amigas de olhos dessa cor.