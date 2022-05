Como saber se uma pessoa compra seguidores?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de maio de 2022.

A compra de seguidores no Instagram tem sido cada vez mais frequente. Os motivos são diversos, mas geralmente são por causa de um negócio que se está querendo divulgar, ou mesmo alguém que está planejando ser um influenciador virtual.

Contudo, você já parou para pensar se dá para perceber a compra de seguidores no Instagram? Como saber se alguém comprou ou não seguidores para a sua página? Iremos te contar aqui a maneira de perceber isso nas várias páginas que você segue.

Por que se compra seguidores?

Bom, muitos motivos levam as pessoas a comprarem uma infinidade de seguidores. Em princípio, essa é uma atitude para alavancar uma página. Significa dizer, portanto, que as pessoas que entrarem nessa página ficarão bastante interessadas pelo que ali se oferece, pelo simples motivo da quantidade de pessoas que o seguem.

Isso não acontece em todos os casos, mas a margem de pessoas levadas a isso é grande. Porém, o alto número de seguidores num perfil não garante que a pessoa terá sucesso com isso. Em outras palavras, aquele que faz esse tipo de compra precisa pensar antes, na verdade, numa estratégia muito mais ampla.

Como se compra seguidores?

Encontrar quem faça esse tipo de serviço é muito simples. Na verdade, quem deseja contratar esse serviço no Brasil, por exemplo, pode sem grandes dificuldades encontrar vários sites no Google. Basta digitar, no caso: comprar seguidores brasileiros. No mesmo momento, muitas opções aparecerão.

Os preços variam muito de site para site. Depende sempre da quantidade de seguidores que se quer encomendar. Mas, atenção, isso é meio que um mercado negro, então os risco são altos. Por isso, quem se arrisca, precisa se certificar de que não terá problemas ao pagar por isso.

Essa compra é legal?

Comprar seguidores é uma atitude, na verdade, bastante comum. Na política do aplicativo isso não é recomendado. A própria plataforma não se responsabiliza sobre eventuais problemas que podem acontecer durante essa compra.

Por exemplo, um dos riscos é em relação ao pagamento. Uma pessoa pode comprar um grande número de seguidores e não ter esse serviço depois do pagamento. Ou mesmo receber menos perfis do que o que fora contratado.

Nesse caso, as pessoas precisam ser espertas e procurar saber se há a possibilidade de se ter alguma garantia em relação a isso. Em outras palavras, como se pode garantir que o serviço será realizado. Isso traz um pouco mais de confiança. Quando se pensa em algo assim, ter muitos critérios é uma forma de ser mais esperto.

Como escapar de um golpe na compra de seguidores?

Como dissemos, é muito positivo ter critérios para saber se isso é confiável ou não. Mas também é muito bom confiar na própria intuição. As pessoas que estão aplicando golpe podem deixar escapar algo que permita saber que o perfil e o serviço são criminosos.

Observe sempre a linguagem, o atendimento ao cliente, as opções de pagamento, as possibilidades de contato, entre outras coisas. Na dúvida, é melhor não comprar!

Como perceber se alguém comprou seguidores?

Algumas características são comuns aos perfis que compram seguidores. Isso porque não dá para esconder todas as coisas. Vejamos algumas delas:

1. Crescimento de seguidores

A primeira coisa é o número de seguidores. Na maioria dos casos, quem compra seguidores já quer mais que dobrar o número dos que já tem em seu perfil. Isso é um grande sinal de que alguém contratou esse serviço, quando o número dobra ou mais do que dobra entre aqueles que seguem.

Outros utilizam de um pouco mais de esperteza e contratam de pouco em pouco, com intervalo de dias. Isso faz com que esse número vá aumentando numa velocidade menor. Porém, se você percebe que o perfil não tem nada tão atrativo assim e um grande número de pessoas seguindo, pode ser que o administrador tenha sim, comprado todas elas.

2. O tipo de seguidores

Ao se contratar um pacote de seguidores, a pessoa que o faz não escolhe quem quer. Na verdade, a maioria, senão todas, as que seguem um determinado perfil nem sabem da existência dessa empresa ou pessoa que está seguindo. Nesses casos, quando isso é perceptível, as pessoas costumam deixar de seguir. Com isso, o número de seguidores diminui novamente.

Em outras palavras, observe de onde são esses perfis que estão seguindo determinado perfil. A maioria deles não terá relação alguma com a pessoa ou o produto que oferece.

3. Engajamento

Uma característica que denuncia a compra de seguidores é o engajamento. Perfis que possuem mais de 10 mil seguidores, por exemplo, e umas 120 curtidas em posts e campanhas. Esse é um sinal de que a maioria das pessoas no meio desse grande número não tenha seguido de fato, mas que são perfis comprados.

Desconfie!

Uma ótima dica é desconfiar das coisas. Primeiro, desconfie dos perfis que possuem um grande número de seguidores sem muito engajamento. Mas duvide também das compras muito fáceis de seguidores. Enfim, tenha sempre cuidado para não cair em ciladas.