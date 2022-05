Voos ida e volta com embarque em Montes Claros a partir de R$ 460

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 25 de maio de 2022.

Ofertas de voos de ida e volta para quem embarca em Montes Claros.

Passagens são para os meses de agosto, setembro e outubro deste ano.

As companhias Azul e GOL estão com promoções de passagens para quem pretende viajar entre os meses de agosto, setembro e outubro deste ano. O período de baixas temporadas é aquele em que as companhias oferecem bilhetes com os melhores descontos. Para quem embarca em Montes Claros, são vários os destinos.

A oferta mais em conta é para a capital mineira. O voo é da companhia aérea Azul, para o mês de agosto. As passagens de ida e volta saem por R$ 460. O trajeto é feito sem escalas. Todas as taxas e encargos já estão inclusos.

Compre passagens Montes Claros/Belo Horizonte por R$ 460.

A melhor oferta da GOL é para São Paulo. Os bilhetes de ida e volta para a capital paulista são vendidos por R$ 609. As passagens são para o mês de setembro. Os voos são diretos e todas as taxas já estão inclusas nos valores.

Compre passagens Montes Claros/São Paulo por R$ 609.

Ofertas de voos com embarque em Belo Horizonte

A nossa equipe também selecionou promoções para quem embarca em Belo Horizonte. Para os meses de agosto, setembro e outubro, são vendidos bilhetes com até 50% de desconto. As passagens são de ida e volta, já com todas as taxas inclusas.

O destaque é para quem embarca para Brasília. Os bilheres para a Capital Federal são vendidos por R$ 371. Também chamam a atenção as passagens de ida e volta para o Curitiba (R$ 374), São Paulo (R$ 376) e Goiânia (R$ 476). Para o interior do estado, a melhor oferta é para Uberaba (R$ 430).

