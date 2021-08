Entrega de compras em e-commerce será mais ágil no Nordeste

Compartilhe Facebook

17 de agosto de 2021.

São Paulo 17/8/2021 – Estamos buscando clientes na região e estaremos preparados até o final do ano para absorver milhares de pedidos por semana.

Shippify chega para atender consumidores de Fortaleza,

João Pessoa e de mais 30 cidades



A Shippify segue firme na expansão de serviços na Região Nordeste. Nos últimos trinta dias inaugurou um novo galpão de triagem de mercadorias em Fortaleza (CE) e iniciou as entregas para a capital paraibana, João Pessoa. A proposta da empresa é chegar ao final do ano atendendo milhares de clientes na região de Recife (PE), Maceió (AL) e João Pessoa (PB). “Estamos ampliando também a carteira de clientes do Nordeste e com o crescimento da infraestrutura, o aumento da frota e dos hubs, nossa meta é triplicar o volume que entregamos hoje na região, anuncia o diretor da Shippify para o Brasil, Lucas Grossi.

Segundo ele, um passo importante na direção do crescimento da atuação da empresa no Nordeste foi a implantação do galpão de Fortaleza (CE). Inaugurado recentemente, o galpão de triagem e despacho de mercadorias já está pequeno. “Nossa intenção é ampliá-lo ainda esse ano. Mas já estamos atendendo cidades em um raio de 150 KM o que cobre cerca de 30 cidades”, informa Lucas Grossi.

Já a operação em João Pessoa (PB) começou em agosto e as demandas são atendidas a partir do hub de Recife (PE). “À medida em que o volume de pedidos para a região aumenta, consideramos abrir hub menores”, explica o diretor da Shippify. De acordo com ele, a demanda da capital paraibana tem crescido consideravelmente.

O galpão de Recife, foi o primeiro da região Nordeste. É de lá que partem as entregas que vão para região e, por enquanto, também para o entorno de Natal (RN), Maceió (AL) e, agora, João Pessoa. “Já atendemos a Região Metropolitana de Recife, Mata Pernambucana e no Agreste, totalizando 72 cidades”, comenta Lucas Grossi.

No Ceará a Shippify fará entregas para as seguintes cidades neste momento: Fortaleza -CE, Caucaia-CE, Maracanaú-CE, Eusébio-CE, Maranguape-CE, Pacatuba-CE, Aquiraz-CE, Horizonte-CE, Pacajus-CE, Itaitinga-CE, Itapipoca-CE, Canindé-CE, Cascavel-CE, Baturité-CE, Itapajé-CE, Pentecoste-CE, Paracuru-CE, Quixadá-CE, Quixeramobim-CE, Russas-CE, Limoeiro do Norte-CE, Aracati-CE, Morada Nova-CE, Tabuleiro do Norte-CE, Jaguaribe-CE, Jaguaruana-CE, Icapuí-CE, Quixeré-CE

Atualmente 350 motoristas formam a comunidade de shippers da região.

Os interessados em participar da comunidade de shippers podem se cadastrar no site https://www.shippify.co/shippers.

A Shippify

Atualmente a empresa realiza cerca de 500 mil entregas mensais e conta com 22 mil shippers, como são chamados os entregadores autônomos da comunidade registrada na plataforma. Para esse volume de entrega a Shippify utiliza veículos subutilizados nas ruas das cidades e o cadastro de interessados em participar da comunidade é feito diretamente no site da empresa. “O diferencial da empresa está na experiência tecnológica que permite interações durante o processo. A tecnologia tem papel fundamental na experiência de entrega que nossos clientes oferecem. Ela representa controle, facilidade e economia para quem contrata, enquanto proporciona maior autonomia para quem recebe, que pode rastrear, editar informações e acompanhar a entrega. Ou seja, estamos complementando a vivência do consumidor com o produto que compra. Somos um aliado para fidelizar e engajar o consumidor, transformando o processo logístico em uma nova ferramenta de marketing”, comenta Lucas Grossi, diretor da Shippify.

Website: https://www.shippify.co/