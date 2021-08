Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de agosto de 2021.

Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros reforça sinalização de ruas e avenidas

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros, através da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes (MCTrans), está realizando um processo licitatório com pregão eletrônico para a aquisição de materiais que serão utilizados pela Diretoria de Trânsito e Sistema Viário na sinalização de ruas e avenidas da maior cidade do Norte de Minas.

O processo de licitação é exclusivo para a participação de empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Entre os 15 itens a serem adquiridos estão tinta spray, tinta automotiva, estopa e thinner. A licitação terá seu pregão eletrônico na próxima quarta-feira, 18, a partir das 8 horas, aqui.

As empresas vencedoras da licitação deverão entregar os produtos em até 7 dias corridos, após o recebimento da autorização de fornecimento. É pertinente destacar que as quantidades informadas no edital do processo são estimativas dos técnicos da MCTrans e poderão ser alteradas conforme demanda da empresa. O edital está disponível neste link.