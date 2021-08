Arquitetos gaúchos apresentam as próprias casas em nova série no YouTube

17 de agosto de 2021.

Porto Alegre, RS 17/8/2021 – “Em uma casa brasileira não pode faltar madeira e flora abundante. Isso define a identidade de nossas casas, inclusive as casas de arquitetos” – Ana Castagna

Filmes trazem olhar inédito para pauta da arquitetura: profissionais voltam a câmera para os espaços pessoais apresentando inspirações e influências estéticas

Em sua primeira temporada, a websérie Casa de Arquiteto visitou 14 profissionais gaúchos para apresentar inspirações e soluções projetivas que cada um desenvolveu em seu espaço. A própria casa, na maioria das vezes, se configura como um laboratório de testes para tendências e novos comportamentos. O conteúdo já está disponível, na íntegra e gratuitamente, em www.youtube.com/casadealessa e é uma produção da Casa de Alessa com a Nameless.

O roteiro aprofunda a visão comum sobre a casa brasileira contemporânea. A coletânea de respostas reflete uma visão calorosa e diversificada. Segundo os profissionais, não pode faltar madeira natural em móveis e revestimentos, varandas em múltiplas releituras e flora abundante para reconectar o morador com a natureza. Mas também ganha cada vez mais espaço a busca por leveza visual, espaços sustentáveis e peças que contam histórias afetivas, vindas de heranças familiares ou admiração de artistas locais.

Em recente pesquisa da Casa de Alessa em parceria com a Cordão, percebeu-se que 44% das famílias com renda mensal superior a R$ 15 mil em Porto Alegre consideram a contratação de um arquiteto essencial na idealização de uma nova casa ou apartamento. A iniciativa da websérie busca aproximar o público geral dos profissionais, reforçando a importância da arquitetura na qualidade de vida e no tecido urbano da cidade.

Pesquisa disponível em https://casadealessa.com.br/pesquisa.

Website: http://www.casadealessa.com.br