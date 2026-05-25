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Montes Claros Shopping recebe entrega de kits da 3ª Corrida Show PC&VC 2026
Montes Claros Shopping recebe entrega de kits da 3ª Corrida Show PC&VC 2026

Montes Claros Shopping recebe entrega de kits da 3ª Corrida Show PC&VC 2026

Jornal Montes Claros 25 de maio de 2026

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Evento esportivo terá shows, espaços de convivência e estrutura de lazer; corrida acontece no dia 30 de maio.

Montes Claros, maio de 2026 — O Montes Claros Shopping será o ponto oficial de entrega dos kits da 3ª Corrida Show PC&VC 2026. A retirada acontece entre os dias 26 e 29 de maio, das 13h às 21h, em loja localizada em frente à Praça de Eventos, ao lado da Natura.

Entrega dos kits

  • Atletas locais: retirada entre os dias 26 e 29 de maio, das 13h às 21h.
  • Atletas de outras cidades: retirada exclusiva no sábado, dia 30 de maio, das 10h às 13h.

Programação da corrida

A concentração será no dia 30 de maio, a partir das 16h, no Estacionamento Sul do Montes Claros Shopping. A largada está prevista para as 17h.

Além da corrida, o evento contará com:

  • Apresentações do Grupo Badalação e do DJ DAY.
  • Show nacional com o cantor Tomate.
  • Espaços de degustação dos patrocinadores.
  • Estrutura para venda de bebidas, alimentos e energéticos durante a programação pós-corrida.

Segundo a gerente de Marketing do Montes Claros Shopping, Marília Viscondi: “O Montes Claros Shopping tem buscado apoiar iniciativas que incentivam qualidade de vida, esporte e lazer. Receber a entrega dos kits da corrida reforça essa conexão do empreendimento com eventos que movimentam a cidade e promovem experiências para toda a comunidade.”

A 3ª Corrida Show PC&VC 2026 promete unir esporte, lazer e entretenimento em Montes Claros, consolidando o evento como um dos principais da agenda esportiva e cultural da cidade.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da organização do evento

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