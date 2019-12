Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de dezembro de 2019.

Montes Claros – Nesta terça (17/12) haverá manutenção da Cemig em bairros de Montes Claros

Montes Claros – A Cemig avisa que fará serviços de manutenção na rede elétrica de Montes Claros. Para maior segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia de alguns consumidores dos bairros Jose Carlos de Lima, Conjunto Havaí, Boa Vista do Pacui, nesta terça- feira(17/12).

Durante esse período, caso precise mexer na instalação elétrica interna de sua residência, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados forem concluídos antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.

Confira os locais dos desligamentos:

Das 14:00 às 16:00

RUA E Entre números 129 e 129, AREA URBANA

RUA ERICA MARIA SILVA Entre números 36 e 67, JOSE CARLOS VALE DE LIMA

RUA QUINZE Entre números 11 e 99, CONJUNTO HAVAI

RUA ANTONIO LOPO MONTALVA Entre números 35 e 128, JOSE CARLOS VALE DE LIMA

RUA DEZESSEIS A Entre números 9 e 129, CONJUNTO HAVAI

VIA DE PEDESTRE UM Entre números 129 e 129, JOSE CARLOS VALE DE LIMA

Das 10:00 às 12:00

RUA DEZESSEIS B Entre números 5 e 105, CONJUNTO HAVAI

RUA ANTONIO LOPO MONTALVA Entre números 125 e 288, JOSE CARLOS VALE DE LIMA

RUA DEZOITO Entre números 88 e 104, CONJUNTO JOSE CARLOS LIMA

DEZESSETE Entre números 34 e 34, AREA URBANA

DEZESSEIS Entre números 35 e 35, AREA URBANA

RUA DEZESSETE A Entre números 5 e 213, CONJUNTO HAVAI

Das 12:00 às 15:00

RUA ONZE Entre números 3 e 62, LOC BOA VISTA DO PACUI

FAZENDA LAGOA GRANDE Entre números 9999 e 9999, AREA RURAL

CHACARA DEUS E FIEL Entre números 9999 e 9999, AREA RURAL

RUA DEZ Entre números 1 e 9958, LOC BOA VISTA DO PACUI

MANOEL ZIFIRINO Entre números 60 e 61, AREA URBANA

RUA DOZE Entre números 4 e 9956, LOC BOA VISTA DO PACUI

AV QUATORZE Entre números 35 e 55, LOC BOA VISTA DO PACUI

RUA VIANA CASTELO Entre números 11 e 8526, LOC BOA VISTA DO PACUI

RUA TREZE Entre números 15 e 9954, LOC BOA VISTA DO PACUI

SITIO D’VEIA Entre números 9999 e 9999, AREA RURAL

RUA 10 Entre números 29 e 29, AREA RURAL