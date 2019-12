Norte de Minas – Grupo do Norte de Minas conhece modelo de educação em Sobral, no Ceará

17 de dezembro de 2019.

Norte de Minas – Uma comitiva do setor de educação do Norte de Minas e representantes do poder público participaram na última semana de uma visita técnica à cidade de Sobral, no interior do Ceará. A iniciativa, organizada pelo Sebrae Minas, teve como objetivo conhecer ações e boas práticas adotadas pelo município que o levaram a ter, atualmente, a melhor rede pública municipal de educação do Brasil, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), do Ministério da Educação.

“O Norte de Minas tem escolas que são referências em educação empreendedora no estado. Mas, podemos presenciar medidas adotadas em Sobral que também poderão ser colocadas em prática. Percebemos que, mesmo sem muitos recursos financeiros, é possível investir na capacitação e na motivação dos educadores. O município desenvolve um trabalho em rede, em que desde o porteiro ao diretor da escola são comprometidos com a qualidade da educação”, ressalta a analista do Sebrae Minas Hebbe Mendes, que acompanhou a comitiva.

O prefeito de Mirabela, Luciano Rabelo, viajou com o grupo e voltou empolgado com as iniciativas realizadas na cidade cearense. “Em Sobral, todos trabalham com prazer. Os alunos são recebidos com abraço, e os gestores têm rodízios constante, o que faz com que a rede fique sempre conectada. Não há competição. As escolas são bem organizadas, professores recebem formação constante e todos são avaliados e entendem a proposta da Secretaria de Educação. Queremos chegar a esse patamar, trabalhando novas mentalidades, e vamos adaptar essas medidas nas nossas escolas”, ressaltou.

A prefeita de Varzelândia, Valquíria Cardoso, também esteve em na cidade cearense e explica o que motivou a visita. “Sobral é referência em educação e, por isso, fomos aprender com essa experiência tão bem-sucedida e trazer o conhecimento para os nossos municípios. Podemos perceber in loco que o município oferece educação de qualidade”, enfatizou a gestora.

A comitiva coordenada pelo Sebrae Minas contou com prefeitos, secretários de educação, coordenadores, professores e diretores de Montes Claros, Mirabela, Varzelândia e Buenópolis.