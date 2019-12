São Paulo terá em maio de 2020 maior feira da América Latina de máquinas e ferramentas

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 19 de dezembro de 2019.

A FEIMEC é a maior feira do setor na América Latina e sua terceira edição deve reunir cerca de 80 entidades setoriais.

A Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (FEIMEC) será realizada de 5 a 9 de maio de 2020, no São Paulo Expo, com a presença de mil marcas expositoras. Em uma área de 62.000 m² de área de exposição, são esperados cerca de 65 mil visitantes profissionais do setor.

Na feira é possível comprar cortador de grama mais simples até , ferramentas de última geração usadas nos reparos de máquinas agrícolas, além dos lançamentos do setor.

A feira é promovida pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ).

A feira acontece em um momento importante para o setor. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) alcançou 96,3 pontos em novembro, maior nível desde maio de 2018. Da parte da indústria de bens de capital mecânicos, os números também são bons.

A ABIMAQ acaba de divulgar que, em outubro, as vendas de máquinas e ferramentas tiveram incremento de 1,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado, puxadas principalmente pelo mercado interno.