Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de dezembro de 2019.

Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros prepara grande evento para celebrar a chegada de 2020

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros, através da ação conjunta de diversas secretarias, capitaneadas pela Secretaria de Cultura, está preparando uma programação especial para mais uma edição do Réveillon na Lagoa, evento que já se tornou tradição na cidade.

A população receberá o Ano Novo ao som de diversos artistas, tocando ritmos variados. Às 21 horas o forró do Toque Xote, com a participação especial de Yago Giovani, abrirá o evento, embalando os presentes com seus sucessos. Logo após, às 22h30, subirá ao palco Bárbara Lopes e sua banda, trazendo diversos ritmos para a festa.

À meia-noite, acontecerá o momento mais esperado do evento: um grande show pirotécnico vai marcar a passagem de ano, presenteando o público com uma queima de fogos inesquecível. Logo após, às 00h30, o grupo N’Gandaya trará o melhor do pop-rock.