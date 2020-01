Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Homem é assassinado em Pirapora

Norte de Minas – Um homem de 30 anos foi assassinado com um tiro na tarde desta quarta-feira (1) em Pirapora no Norte de Minas.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima estava de bicicleta em uma rua do Bairro Santo Antônio, quando foi atingido por um tiro no peito.