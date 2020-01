Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Momento Empresarial debate propostas para empreendedores em Pirapora

Norte de Minas – Com a chegada do ano novo é hora de repensar e planejar os projetos empresariais para 2020. Dentro dessa perspectiva, o Sebrae Minas, com o apoio da Sala Mineira do Empreendedor, realiza em Pirapora, na próxima segunda-feira (6), o “Momento Empresarial – Começou o ano, e agora?”. O evento conta com palestras de incentivo aos empreendedores da região e acontece no Centro de Convenções, ás 19h.

A iniciativa gratuita terá a participação do analista do Sebrae Minas Jadilson Borges, que irá falar sobre tendências econômicas e oportunidades, e da também analista Katia Leite, que irá abordar a atuação do Sebrae em prol do desenvolvimento das micro e pequenas empresas da região. O evento conta ainda com o agente de desenvolvimento de Pirapora, Lucas Aquino, que vai tratar sobre a atuação da Sala Mineira do Empreendedor e o que pode ser feito para poiar os pequenos negócios.

“Gerenciar uma empresa exige, sobretudo, planejamento. A proposta deste encontro é levar orientações sobre tendências e oportunidades relacionadas ao ambiente de negócio para os empresários da nossa região, para que eles possam começar o ano com novos conhecimentos”, ressalta a analista do Sebrae Minas Katia Leite.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site Sympla

Serviço

“Momento Empresarial – Começou o ano, e agora?

Data: 6 de janeiro

Horário: 19h às 22h

Local: Centro de Convenções

Inscrições: https://www.sympla.com.br/momento-empresarial-comecou-o-ano-e-agora__750294

Informações: 38 3741 3390