6 de janeiro de 2020.

Promoção de passagens em plena segundona: Voos de ida e volta para embarque em Montes Claros por apenas R$ 455

Uma promoção lançada para festejar o Dia Mundial das Milhas nesta segunda-feira (06/01) é a sua grande oportunidade de viajar neste verão. As passagens aéreas estão sendo vendidas com 15% de desconto. Nos voos de Montes Claros para São Paulo você garante a ida e a volta por apenas R$ 495,90, valor com as taxas incluídas. Nos voo diretos da Azul de Montes Claros para Belo Horizonte (Confins) a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por R$ 455,15.

As passagens de Montes Claros para Vitória podem ser compradas nesta promoção por R$ 605,18 e para Salvador a ida e a volta custam R$ 716,42. Que tal conhecer a capital mais verde do Brasil. De Montes Claros para Curitiba os bilhetes de ida e volta estão disponíveis nesta promoção por R$ 772,01. Na tabela abaixo você encontra passagens aéreas baratas emitidas com milhas e também as promoções das companhias aéreas.

Todas as passagens da tabela abaixo estão com as taxas incluídas e podem ser parceladas em 12 vezes. Os menores preços são para viagens nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, exceto nos feriados deste período. Quem está em Belo Horizonte pode viajar nos voos diretos da TAP Portugal para Lisboa pagando pela ida e volta apenas R$ 2.140,35.

Passagens de ida e volta com taxas incluídas nos voos de Montes Claros