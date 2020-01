Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Condomínio Saint Germain adere ao programa de coleta seletiva da Prefeitura

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros, através das secretarias de Serviços Urbanos e de Meio Ambiente, reuniu-se nesta segunda-feira, 13, com o síndico e conselheiros do Condomínio Saint Germain, no bairro Morada do Parque.

O objetivo da reunião foi selar a adesão do condomínio ao projeto “Recicla aos Montes”, que tem como meta promover, através de parcerias com a sociedade civil, a coleta seletiva na cidade, diminuindo a quantidade de resíduos sólidos encaminhada ao aterro sanitário, além de incentivar a cultura de reciclagem na cidade, gerando emprego e renda.

A partir de agora, todo o material coletado no condomínio será encaminhado para a Associação de Catadores Montesul, atendendo a rota de coleta estabelecida pela Secretaria de Serviços Urbanos. Esse é um grande avanço para o projeto de coleta seletiva que está sendo implantado na cidade, haja vista que o condomínio possui 464 apartamentos, o que corresponde a aproximadamente 1.400 pessoas.