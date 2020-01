Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Maternidade do HUCF realiza oficina de Boas Práticas de Assistência ao Parto

Montes Claros – Com 2.144 partos realizados em 2019 (média de 179 por mês), a Maternidade Maria Barbosa, do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros, realizou na manhã de terça feira (14/01), no auditório professor Robson Vieira Porto, a oficina de Boas Práticas de Assistência ao Parto.

O objetivo é multiplicar entre os profissionais de saúde da instituição, a boa prática de assistência ao parto e nascimento, mostrando novos métodos e técnicas durante o momento mais importante para uma mulher e futura mãe.

A oficina contou com a participação da equipe multiprofissional da maternidade, entre eles, enfermeiros do bloco da maternidade e um total de 35 participantes. O evento foi organizado pela coordenadora de Enfermagem da maternidade, Verônica Isabel Veloso Fonseca Antunes e equipe.

“Queremos que nossas mulheres tenham uma assistência cada vez qualificada e humanizada no HU, com boas práticas de assistência ao parto e nascimento, e que elas tenham uma experiência positiva do parto. Por isso, iniciamos nosso ano com essa oficina”, disse Verônica Antunes.

Participante da oficina, a enfermeira obstétrica, professora da Unimontes e coordenadora de Enfermagem Obstétrica do Hospital Universitário, Sibylle Emilie Vogt Campos destacou a importância de começar o ano com um treinamento para apresentar novas técnicas durante o parto para os profissionais da maternidade. “Muito importante a gente aprender novas técnicas, pois facilita o trabalho durante o parto”, ressaltou.

Por Wesley Gonçalves