* Por: da redação - 18 de janeiro de 2020.

Voos de ida e volta de Montes Claros para Porto Seguro por R$ 518, Vitória por R$ 523 e Salvador R$ 567; veja outras ofertas

Nos voos diretos da Gol de Montes Claros para Guarulhos (SP) a Gol está vendendo a ida e a volta por R$ 460,33, alor com taxas incluídas e com a opção de parcelamento em 12 vezes.

A Gol está completando 19 anos de fundação e para festejar a data a companhia lançou uma promoção incrível de passagens aéreas. Nos voos de Montes Claros é possível garantir voos por ótimos preços para vários destinos. A boa notícia é que neste final de semana a Azul também está com uma promoção no ar. Nossa equipe preparou os menores preços das duas companhias para embarque no Norte de Minas. Os destaques são os bilhetes aéreos de ida e volta de Montes Claros para a linda Porto Seguro por apenas R$ 518,16, valor com as taxas incluídas. (Veja todas as ofertas na tabela abaixo).

Nos voos de Montes Claros para Vitória também é possível encontrar passagem aérea barata. A ida e a volta estão disponíveis nesta promoção em voo da Azul por R$ 523,95. De Montes Claros para Salvador as passagens de ida e volta custam R$ 567,16. Nos voos para o Rio de Janeiro a nossa equipe encontrou a ida e a volta por R$ 694,00 para em embarque em Montes Claros.

Nos voos diretos da Gol de Montes Claros para Guarulhos (SP) a Gol está vendendo a ida e a volta por R$ 460,33. De Montes Claros para Curitiba, a capital mais verde do Brasil, você viaja pagando pela ida e a volta o valor de R$ 811. Quem está nestas cidades pode viajar para o Norte de Minas pagando o mesmo valor.

Hospedagem com desconto

Todas as passagens da tabela abaixo estão com as taxas incluídas e os valores podem ser parcelados em 12 vezes sem juros. Na tabela abaixo você encontra passagens para viajar nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2020, exceto nos feriados deste período. Neste final de semana você pode reservar o seu hotel com descontos de até 40%. (Veja no link abaixo).

Passagens de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Montes Claros