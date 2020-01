Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de janeiro de 2020.

Ingerir álcool em excesso pode aumentar risco de câncer no pulmão, afirma pesquisa

Um estudo feito na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, mostrou que bebida alcoólica, além de causar doenças no fígado, pode aumentar os riscos de câncer no pulmão.

O estudo foi realizado com mais de 125 mil pessoas no Reino Unido que bebiam com frequência. Após avaliar nucleotídeos do DNA de cada indivíduo, que é um grupo formado por três moléculas, os pesquisadores reaplicaram o modelo em vermes e descobriram que os genes têm um impacto significativo na resposta ao álcool.

De acordo com os cientistas, foram encontradas diversas associações a diferentes tipos de comportamento compulsivo e de dependência ligada ao álcool. Eles também levaram em conta o fato de que alguns participantes, além de ingerirem álcool com frequência, também fumavam cigarro.

A expectativa dos pesquisadores é que, a partir da identificação dos genes que contribuem com o consumo excessivo de álcool, sejam criados tratamentos no futuro para auxiliar na dependência da substância.

No Brasil, dados do Ministério da Saúde do ano passado mostram que quase 18% da população adulta faz uso abusivo do álcool. Entre as mulheres, o consumo aumentou 42,9% entre 2006 e 2018.