Montes Claros – No Montes Claros Shopping, campanha Janeiro Laranja leva orientações sobre cuidados com a pele no verão

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Um novo ano iniciou e janeiro é mês de alerta para a reflexão sobre os cuidados com a pele.

A campanha Janeiro Laranja chega ao Montes Claros Shopping e segue até o dia 26 de janeiro, das 14 às 22 horas, numa ação em parceria com a Oncológica Norte de Minas.

No espaço de atendimento para orientação, instalado na entrada principal, o público receberá orientações sobre os cuidados com o corpo, e principalmente com a pele na estação mais quente do ano que é o verão. O câncer de pele é o mais comum no Brasil com 180 mil novos casos ao ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).