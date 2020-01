Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 25 de janeiro de 2020.

Voltou a promoção de voos de Montes Claros: ida e volta por apenas R$ 418 para voos nacionais e Chile por R$ 1,3 mil

Do Norte de Minas para Paris a ida e a volta custam R$ 3.025,57 e para Madri os bilhetes estão disponíveis por R$ 3.133,63, valor com todas as taxas incluídas.

As companhias aéreas voltaram a lançar uma promoção incrível de passagens aéreas. Nos voos de Montes Claros para 9 destinos é possível comprar a ida e a volta pelo valor máximo de R$ 882,21 e ainda parcelar em 12 vezes. De Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) a nossa equipe encontrou passagens de ida e a volta por apenas R$ 418,06, valor com todas as taxas incluídas. (Confira na imagem abaixo).

Neste final de semana é possível encontrar promoção para os destinos internacionais a partir de Montes Claros. Vamos a alguns exemplos: Montes Claros Buenos Aires por R$ 1.471,42, Santiago (Chile) por R$ 1.397,45. Até para a Europa tem voos baratos. De Montes para Paris a ida e a volta custam R$ 3.025,57 e para Madri os bilhetes estão disponíveis por R$ 3.133,63.

Companhias estrangeiras

Nesta promoção internacional alguns voos são de companhias estrangeiras que não operam em Montes Claros, entre elas a KLM. Isso acontece em função de uma parceria com a Gol. O trecho de Montes Claros até São Paulo e o restante do trecho é operado pela KLM.

Os outros destaques nacionais de passagens aéreas baratas são a ida e a volta de Montes Claros para Salvador por apenas R$ 603,89, Porto Seguro a partir de R$ 785,02, Vitória R$ 644,10 e para o Rio de Janeiro a ida e a volta podem ser compradas somente neste final de semana por R$ 646,62.

Todas as passagens da tabela abaixo estão com as taxas incluídas. Na lista abaixo você encontra passagens para viagens nos meses de fevereiro, março, abril e maio deste ano, exceto nos feriados. Neste final de semana você pode reservar o hotel com descontos que podem chegar a 40%. Veja link da promoção abaixo.

Passagens de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Montes Claros