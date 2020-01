Norte de Minas – Está chegando o maior evento artístico-gastronômico do Norte de Minas, a FESTA NACIONAL DO PEQUI

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Está chegando a hora de Montes Claros receber a edição 2020 do maior evento artístico-gastronômico do Norte de Minas. Promovida pela Prefeitura de Montes Claros, através da Secretaria Municipal de Cultura, a Festa Nacional do Pequi é um acontecimento já tradicional na cidade, e que, como o nome diz, celebra o fruto mais amado do nosso cerrado e um dos maiores símbolos da nossa região.

A Praça da Matriz é o cenário principal da festa, com dois palcos para apresentações artísticas, feira gastronômica no entorno da praça, e extensa programação no Centro Cultural, Solar dos Sertões e Museu Regional.

Neste ano, a programação chegará também ao Parque Municipal Milton Prates, Parque Cândido Canela, Parque das Mangueiras e Parque Sagarana, com ações voltadas para a cultura regional e a educação ambiental.

O evento tem o apoio do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (CODEMA), Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Organização Viva Verde (OVIVE), Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE), e Emater/MG Regional Montes Claros, entre outros parceiros.