* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2020.

Aranhas sexualmente frustadas causam infestação

A aranha-teia-de-funil da Austrália não está fácil. Os incêndios devastadores que assolaram o país atrasaram o início do período de acasalamento dessa espécie aracnídea venenosa, que esperava as chuvas de verão e um solo mais úmido para sair da terra e aproveitar o período reprodutivo.

Com as chuvas que aliviaram a situação no país, elas estão começando a sair, e estão por todo lugar. Biólogos ouvidos pelo jornal “The Sun” afirmaram que elas estão “sexualmente frustadas” pelo atraso no período reprodutivo. As autoridades pedem cuidado e estão tentando controlar a situação.