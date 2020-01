Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Homenagens a Georgino Júnior marcam inauguração do Largo da Matriz

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros inaugurou nesta sexta-feira, 24 de janeiro, o Largo Cultural Georgino Jorge de Souza Júnior, na lateral da Praça Doutor Chaves (Praça da Matriz). A inauguração representa um ganho importantíssimo para a cultura montes-clarense e norte mineira, já que amplia a capacidade da Praça da Matriz de receber os diversos eventos artísticos, culturais e folclóricos tradicionalmente realizados neste espaço.

A solenidade de inauguração, ocorrida na noite desta sexta, 24, atraiu um bom público e foi marcada por fortes emoções, já que, além de autoridades e representantes da cultura montes-clarense, reuniu também amigos e familiares de Georgino Jorge de Souza Júnior, professor, escritor, jornalista, cartunista, artista plástico, cronista, poeta e compositor montes-clarense, falecido em 2018. Além de batizar o Largo, Georgino também ganhou uma escultura em sua homenagem, criada pelo artista plástico Chorró Morais e instalada naquele espaço.

A viúva de Georgino, Maria Cléo Mendes, lembrou da importância que a Praça da Matriz tinha para seu marido. Maria contou, inclusive, que teria sido lá que ele compôs “Montesclareou”, considerado o hino não-oficial de Montes Claros. “Está aí, meu amor, saiba que eternamente estará no meu coração”, concluiu, emocionando a todos.

João Rodrigues, secretário municipal de Cultura, explicou que a criação do Largo faz parte de um projeto de ampliação da Praça da Matriz e revitalização do Centro Histórico de Montes Claros, que inclui também a criação do Museu da Imagem e do Som, no Casarão dos Gomes, e a nova sede do Procon, no Casarão dos Telles.

“Não existe povo digno que não valorize sua cultura. Fazer cultura é fazer a história da cidade. Uma cidade se firma quando se lembra de seus filhos e procura homenageá-los”, afirmou o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, durante a solenidade.

A noite foi finalizada com um show do cantor Tino Gomes, que interpretou diversas canções de autoria de Georgino Júnior, seu amigo de muitos anos e parceiro em várias composições.