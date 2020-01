* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Mulher é morta com golpes de barra de ferro no Norte de Minas

Norte de Minas – Na manhã desta terça-feira (28), uma mulher de 56 anos foi assassinada pelo vizinho com uma barra de ferro em Januária no Norte de Minas.

De acordo com as informações da Polícia, a mulher foi agredida no quintal de casa que é interligado com a residência do autor sem muro ou cerca.

O marido contou que ouviu os gritos e tentou socorrê-la, mas também foi ameaçado pelo vizinho. Ele conseguiu desarmá-lo e o homem fugiu do local e se escondeu dentro de casa, onde foi preso.