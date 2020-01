Conheça as empresas de entrega com serviços diferenciados

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Customização do serviço garante fidelidade e melhora a experiência do consumidor

Cada vez mais dinâmico, o mundo em que vivemos pede flexibilidade, versatilidade e agilidade. Estamos em constante corrida contra o tempo para darmos conta de tudo: trabalho, estudo, relacionamentos, tempo para a família e para o lazer, descanso… ufa! Essa maratona pode ser tão cansativa que faltam bons minutos no dia para realizar, muitas vezes, tarefas simples, como comprar um medicamento, buscar o resultado de um exame no laboratório ou comprar comida para o almoço.

Foi pensando nessa necessidade que surgiram as empresas de delivery, que têm oferecido cada vez mais serviços especializados e customizados para os mais variados tipos de consumidores. Hoje, com a possibilidade de pedir até mesmo a compra do mercado, já não é preciso correr para guardar na geladeira tudo o que é perecível e que passou bons minutos no trânsito. Pode-se adquirir o que há de mais fresco com um clique no computador ou um toque na tela do celular e, dessa forma, receber no conforto do lar a fruta já picada ou o alimento já preparado.

Demanda de mercado

Conhecer bem o seu público e saber quais são as suas dores são os grandes trunfos das empresas de entrega. Atualmente, podem-se pedir os mais diferentes tipos de serviços.

Se está no churrasco e acaba a cerveja gelada, o que fazer? Em vez de correr ao mercado para comprar um engradado e ainda esperar gelar, é possível continuar curtindo a festa e pedir a nova remessa — já refrigerada e pronta para consumo — pelo celular.

Um exemplo é o aplicativo Zé Delivery, que garante que o consumidor possa matar sua sede sem correria e com muita comodidade.

Onde não chegam todos os serviços

Infelizmente, quem mora nas periferias das grandes capitais sabe que muitos dos serviços de entrega não incluem alguns bairros mais afastados, devido às suas normas de segurança, receando arriscar cargas e funcionários.

Segregadas, muitas comunidades não conseguem utilizar serviços famosos, como os das empresas iFood, Uber, Rappi e outros.

Foi pensando nisso que surgiram aplicativos de delivery focados nas periferias. O Ceofood e o TrazFavela trabalham com entregas em regiões consideradas perigosas e afastadas dos grandes centros, permitindo que os moradores dessas localidades também possam contar com essa facilidade.

VR em baixa

Quem recebe vale-refeição sabe que dificilmente o valor do benefício cobre todas as refeições do mês. Dependendo da região em que o profissional trabalha, muitas vezes, é preciso complementar os custos dos almoços com o próprio dinheiro.

Uma alternativa que tem salvado a vida de quem precisa administrar o VR ao longo do mês e também para aqueles que não têm carteira assinada é o serviço de Loop do iFood.

São pratos feitos variados, com valor acessível — geralmente, entre R$ 4,99 e R$ 9,90* — e nutricionalmente equilibrados. As opções variam de acordo com o dia e da quantidade de pedidos feitos no aplicativo, mas alguns exemplos são: macarrão com brócolis, frango grelhado e molho branco, etc. Há ainda opções fit, como o filé de frango com batata-doce, salada com frango desfiado e frango fit.

Os restaurantes são selecionados e ainda é possível agendar o pedido para recebê-lo no horário que deseja, mas é preciso se organizar para conseguir desfrutar do benefício. Por conta da alta procura, o aplicativo restringe a quantidade de pedidos que podem ser realizados ao longo do dia e muitas opções de pratos se esgotam rapidamente.

*Valores consultados em janeiro de 2020, passíveis de alterações. Para mais informações consultar as plataformas da empresa.