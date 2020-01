Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

MRV lança plataforma inédita e conclui primeira venda totalmente digital do país

A MRV acaba de lançar uma plataforma de vendas digital totalmente inédita no mercado imobiliário. A nova ferramenta fornece para o cliente uma jornada de compra completamente online que envolve a escolha da unidade, simulação e aprovação do crédito, negociação da proposta e assinatura do contrato digital. A primeira venda totalmente online foi realizada no dia 23 de janeiro em Belo Horizonte.

Essa nova experiência desburocratiza do processo de aquisição de um apartamento, eliminando documentos e assinaturas físicas, além de barreiras logísticas que podem arrastar uma negociação por dias e até semanas. Com a plataforma digital, a MRV prevê que o fechamento do contrato do cliente com a companhia poderá ocorrer em apenas um dia.

Segundo o presidente Rafael Menin, o projeto vem sendo desenvolvido pela MRV há cerca de um ano e utiliza a metodologia ágil para construção de uma solução digital orientada pelo objetivo de simplificar drasticamente a conquista da casa própria.

“Para este projeto quase 100 pessoas de diferentes áreas foram envolvidas. A ferramenta combina diversas tecnologias, como chatbots, inteligência artificial, visão computacional e RPA (Robotic Process Automation), tudo em uma jornada com design moderno proporcionando aos nossos clientes uma experiência simples, fácil, empática e transparente. O mercado está em constante transformação. Novas tecnologias vêm sendo empregadas e o mindset dos consumidores está mudando cada vez mais rápido na forma como se relacionam com as empresas e comercializam produtos e serviços. Entendemos essa tendência e estamos sendo pioneiros no mercado imobiliário”, explicou Menin.

MRV se destaca em inovações no mercado imobiliário

A empresa vem se consolidando como uma construtech. Nos últimos 5 anos investiu mais de R$ 250 milhões em transformações digitais nos processos construtivos e inovações com foco total no consumidor. A plataforma digital chega agora como uma novidade no setor que trará maior autonomia e empoderamento para o cliente selecionar o imóvel que melhor se encaixa à sua faixa de renda e ainda pré-definir os valores das parcelas de financiamento.

A novidade de compra totalmente digital é parte da estratégia da companhia em se tornar uma plataforma de soluções habitacionais, capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte à realidade dos clientes.

“Nosso propósito é transformar a vida das pessoas por meio do lar. A experiência de compra de imóveis sempre envolveu muitos profissionais e muita documentação. Nossa intenção é simplificar o processo e deixar o cliente a vontade para simular entradas e parcelas de forma autônoma pelo celular, computador ou tablet. Será uma transformação também para o nosso time comercial”, completa Eduardo Barreto, diretor executivo Comercial da MRV.

A plataforma já está no ar para clientes de Belo Horizonte que queiram adquirir uma unidade no Residencial Orion e as atualizações serão constantes, ampliando as opções de novas funcionalidades e empreendimentos para outras cidades do país.

Centros de Experiência integram experiências físicas à jornada digital

Diferentemente de outros produtos, o processo de compra de um imóvel envolve uma maior pesquisa de mercado por parte do consumidor. Ainda que um apartamento seja comprado digitalmente de forma independente e autônoma pelo cliente, a MRV entende que é possível aliar uma experiência física à jornada, para visualização e entendimento de como será seu produto.

Recentemente a companhia apresentou ao mercado um novo conceito de loja, o Centro de Experiência MRV. No espaço, que conta com uma estrutura moderna e diferenciada, os visitantes podem conhecer o futuro apartamento em ambiente 100% interativo em realidade virtual, que conta também com uma “materioteca” composta pelos principais materiais empregados no apartamento, como porcelanatos, pias e torneiras disponíveis para escolha. O Centro de Experiência MRV integra os meios físico e digital. O cliente poderá fechar sua compra no próprio espaço ou realizar posteriormente de forma independente pela plataforma digital.

Sobre a MRV

Ao longo de 40 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.