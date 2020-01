Montes Claros – Diversas atrações da 29º Festa Nacional do Pequi; confira

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Dentre as diversas atrações da 29º Festa Nacional do Pequi, que será realizada entre os dias 7 e 9 de fevereiro pela Prefeitura de Montes Claros, estão incluídas oficinas gratuitas, oferecidas pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com entidades culturais da cidade.

As oficinas serão diárias, sempre às 18 horas, em espaços localizados no entorno da Praça da Matriz. Confira:

Oficina de cerâmica, tendas e artesanato

Local: Largo Georgino Júnior

Oficineiro: Ailto Rodrigues – Casa do artesão

25 vagas

Os participantes entrarão em contato com o barro e o torno, aprendendo sobre seu manuseio. Não é necessária experiência anterior. O objetivo é promover o despertar criativo e conhecer as referências locais da nossa cerâmica.

Todo o material será disponibilizado gratuitamente.

Oficina de percussão

Local: Centro Cultural Hermes de Paula

Oficineiro: Cláudio Mineiro – percussionista.

25 vagas

Primitivos, simples, e ainda assim, impactantes, os instrumentos de percussão conseguem unir o erudito e o popular, o profano e o sagrado, o elaborado e o rústico, o moderno e o clássico, o conjunto e o individual. É uma porta de entrada maravilhosa ao universo da música. Escolhido para ser objeto de oficina na Festa do Pequi, o pandeiro mineiro será apresentado aos alunos em 3 dias de oficina, com apresentação final na arena. Não é necessária experiência anterior, apenas que os participantes levem seus pandeiros.

Oficina de Repente

Local: Coreto da Matriz

Oficineiros: Carlos Azevedo

30 vagas

O repente reúne poesia e ritmo, conhecimento e criatividade. Tem a cara da mineiridade sertaneja e da viola. Esta oficina tem o objetivo de ensinar teoria e prática num exercício de música e escrita, destacando o improviso e a agilidade.

Os oficineiros têm larga experiência na área e são reconhecidos por seus trabalhos, além de fomentar a pesquisa nesta área.

Oficinas de gastronomia

Local: Solar dos Sertões

Oficineiro: chef Jackson Bento

30 vagas

Colocando os sabores e aromas do cerrado na cena da festa, o chef Jackson apresentará receitas tradicionais e também receitas inovadoras com o pequi, ensinando a lidar com polpas, óleo de pequi e outras formas de oferecer esse fruto.

Quem tiver interesse em participar de uma das oficinas ou saber mais a respeito deve ligar na Secretaria de Cultura, no 2211-3300.