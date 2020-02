Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de fevereiro de 2020.

Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros convoca mais candidatos aprovados em concurso público

Montes Claros – Nesta terça-feira, 5, foram convocados quatro candidatos aprovados em concursos públicos para preenchimento de cargos efetivos da Prefeitura de Montes Claros. A convocação dos candidatos se deu graças à prorrogação da validade dos concursos por dois anos, definida através do Decreto Municipal nº 3.861, de 24 de junho de 2019.

Estão sendo convocados quatro candidatos, aprovados para os cargos de Educador Cuidador, Administrador e Fisioterapeuta. Os recém-chegados passarão por um estágio probatório com duração de três anos para, então, se tornarem servidores efetivos do Município de Montes Claros.

A relação com os nomes dos candidatos nomeados está na edição de 5 de fevereiro do Diário Oficial Eletrônico do Município (https://diariooficial. montesclaros.mg.gov.br/). A relação de documentos que deverão ser apresentados pelos candidatos convocados à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, na sede da Prefeitura, pode ser obtida pelo telefone 2211-3006.