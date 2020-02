* Por: Jornal Montes Claros - 7 de fevereiro de 2020.

Cena impressionante: Bebê fica com lábios inchados após morder centopeia

Um bebê de 1 ano de idade ficou com os lábios “inflados” após mastigar uma centopeia. Segundo o jornal New York Post, o episódio inusitado aconteceu em Gardendale, no Alabama (EUA).

Christin Blankenship, a mãe da criança, deixou Lucas sob os cuidados do namorado. Assim que chegou em casa, ela escutou o pequeno chorar histericamente. Ao colocar o animal na boca, ele liberou uma toxina usada para afastar predadores, o que desencadeou uma reação alérgica bizarra nos lábios do bebê.

“Parecia um cachorro que comeu uma abelha”, avaliou Christin, que imediatamente levou o filho ao hospital. De acordo com ela, os médicos “nunca haviam visto uma condição como essa”. Lucas recebeu doses de adrenalina, morfina e anti-histamínico e teve que permanecer sob observação até o dia seguinte.