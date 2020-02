BNDES financia exportações de caminhões, aviões e ônibus

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 10 de fevereiro de 2020.

Os recursos serão usados ainda na produção de 258 ônibus Marcopolo e Mercedes para o Chile; e ônibus e caminhões da Scania para o Peru.

Quatro operações que vão ajudar a aumentar a exportação de bens brasileiros de alto valor agregado foram aprovadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). São quatro financiamentos, destinados à exportação de 11 aeronaves modelo E175 da Embraer para a American Airlines, nos Estados Unidos.

Os recursos serão usados ainda na produção de 258 ônibus Marcopolo e Mercedes para o Chile; e ônibus e caminhões da Scania para o Peru. O financiamento vai aumentar a competitividade da indústria nacional em um contexto de acirramento da concorrência global.

Valor do investimento chega a US$ 370 milhões

O apoio total do banco brasileiro será de cerca de US$ 370 milhões. Os recursos serão liberados por meio do programa BNDES Exim Pós-Embarque. As quatro empresas empregam cerca de 38 mil trabalhadores, sendo 18 mil na Embraer, 17 mil na Mercedes e na Marcopolo, além de cerca de 3 mil na Scania. Com mais caminhões a venda para o exterior, a tendência é de abertura de novos postos de trabalho no Brasil.

Segundo o BNDES, fomentar a produção de ônibus e caminhões aumenta a capacidade instalada da indústria e estabelece a empresa brasileira como concorrente forte no mercado Peruano de carrocerias. As carrocerias exportadas servem para melhorar as condições de um caminhão usado ou para equipar um veículo novo.

Já o apoio à ampliação da presença da Marcopolo e da Mercedes no Sistema de Transporte Urbano da cidade de Santiago, no Chile, vai consolidar um mercado que já utiliza ônibus de fabricação brasileira.