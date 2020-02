Norte de Minas – Pesquisadores desenvolvem probiótico a partir de queijos artesanais do Norte de Minas

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de fevereiro de 2020.

Norte de Minas – Pesquisadores do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG desenvolveram um leite fermentado com microrganismos vivos benéficos à saúde humana. O produto probiótico é rico nutricionalmente e oferece benefícios como melhora da imunidade e complemento de vitaminas, além de ser de baixo custo. O grande diferencial é que o probiótico possui bactérias isoladas de queijos artesanais da região do Norte de Minas.

Foram avaliadas 15 amostras de queijos da região em laboratório. Após as análises, as bactérias isoladas apresentaram resultados positivos em todos os testes, apontando que o produto está apto para consumo humano.