* Por: Jornal Montes Claros - 14 de fevereiro de 2020.

Palestra gratuita esclarece dúvidas sobre Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

As novas regras para emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), regulamentadas em dezembro de 2018, por meio de decreto, se tornaram obrigatória para determinados contribuintes desde 1º de março de 2019. Porém, muitos comerciantes e empreendedores ainda têm dúvidas sobre essas mudanças, que serão obrigatórias para todas as empresas a partir deste ano.

Para orientar contadores, empresários, técnicos, analistas fiscais, estudantes de ciências contábeis, e demais interessados, o Sebrae Minas, em parceria com a Ágape Soluções Empresarias, promove gratuitamente a palestra NFCe – O que muda com a nova obrigação? O evento gratuito será realizado no dia 18 de fevereiro, às 19h, na agencia do Sebrae em Montes Claros, localizada na Av. Mestra Fininha, 1448, Funcionários.

A palestra será ministrada pela consultora contábil, Magna Lenise Flores. “Nosso objetivo é tirar todas as dúvidas em relação às novas mudanças na emissão da Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final e esclarecer como atender corretamente a essa nova obrigatoriedade”, ressalta a consultora.

Para participar do evento, os interessados devem se inscrever pelo site do Sympla, loja Sebrae ou pelo telefone (38) 3224-7350. As vagas são limitadas.

Serviço

Palestra: NFCe – O que muda com a nova obrigação?

Data: 18 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Agencia do Sebrae – Av. Mestra Fininha, 1448, Funcionários.

Inscrições gratuitas: Sympla ou pelo telefone (38) 3224-7350.