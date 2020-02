Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2020.

6 novidades da Educação Empresarial para 2020

Novidades tecnológicas e tendências comportamentais estarão presentes na sala de aula corporativa

Engana-se quem pensa que depois de formado a gente deixa de estudar. A vida fora dos bancos escolares não é mais fácil, e é preciso buscar constantemente o aperfeiçoamento para se diferenciar no mercado de trabalho. Por meio de cursos variados, é possível se atualizar sobre as tendências, ampliar conhecimento e network, além de melhorar a produtividade.

Os estudos na Educação Empresarial, no entanto, não são necessariamente presenciais ou nos moldes tradicionais da escola. Muitos cursos são à distância, on-line e em módulos, o que exige ainda mais dedicação e organização por parte do executivo para conseguir cumprir a carga horária após um expediente cansativo.

Para atrair a atenção dessas pessoas tão ocupadas, o setor de educação corporativa precisa se reinventar constantemente e, para 2020, algumas novidades já estão aparecendo.

Motivação da equipe

Desafio de qualquer gestor, manter o time motivado e estimulado a bater as metas da empresa é algo para os fortes. Diversas técnicas têm surgido nos cursos. Se em 2019 a palavra de ordem era colocar o cliente no centro de todas as operações, neste ano, a ideia é que o colaborador, como cliente interno, também ocupe essa posição para a empresa e esteja sob os holofotes do que é feito para gerir pessoas.

A experiência do cliente

O nome é bonito: user experience ou, simplesmente, UX. A experiência do cliente tem sido pensada e considerada em diferentes indústrias como sendo algo primordial para a sustentabilidade dos negócios. Enquanto surgem especialistas no assunto, muitos se esquecem de que é preciso pensar com empatia, ou seja, olhar para o outro e se colocar no lugar dele.

Outro ponto importante do UX é levar em conta a nossa própria experiência como consumidor e avaliar, sob a perspectiva de quem compra, como está a jornada até a aquisição do produto para descobrir os pontos que merecem melhoria.

Microlearning

Com podcasts bombando nas mais diferentes plataformas, chegou a hora de aproveitar o recurso para levar mais conhecimento ao universo corporativo e alavancar o desempenho dos profissionais. Aqui, a ideia é promover cursos rápidos, de até 20 minutos cada módulo, com provas e exercícios breves e dinâmicos.

Gamification

Apesar de não ser mais uma novidade, o uso de técnicas de jogos no aprendizado se faz cada vez mais presente, e a tecnologia tem sido grande aliada na obtenção de resultados significativos.

Agora, o uso de realidade virtual e plataformas on-line próprias para os jogos têm ganhado cada vez mais força, e a ideia é que os gestores sejam capacitados para bolar estratégias gamificadas para motivar os times e até para alcançar as metas determinadas pela companhia.

Áreas como comunicação interna e RH tornam-se grandes parceiras dos líderes na hora de elaborar e colocar os games em prática. O grande ponto positivo da iniciativa é que ela costuma ter boa aderência por despertar o espírito competitivo do colaborador e também por ser uma forma lúdica de apresentar um problema e sua solução em um universo que costuma ser sempre parrudo e sério.

Inclusão sempre

A diversidade e a inclusão nunca estiveram tão em voga, mas também nunca foi tão difícil para as companhias colocarem em prática suas premissas.

Por isso, em 2020, a ideia é gerar formas de capacitar os executivos a não só entenderem a importância da diversidade e da equidade de gênero, mas também de encontrarem formas de aplicar os conceitos na prática, tornando a empresa cada vez melhor para todos os empregados.

Sustentabilidade

Outro tema que vem com força total em 2020 é a sustentabilidade. Aqui, a abordagem é sobre a importância do tema para a manutenção do negócio e como suas premissas podem e devem estar presentes em toda a cadeia produtiva — da compra dos insumos até as mãos do consumidor.

Não é todo mundo que entende ainda a importância do assunto, mas diversos cursos já buscam orientar todos os envolvidos, estimulando uma pegada mais verde e consequente fortalecimento da imagem corporativa.